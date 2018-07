La industria argentina debe agregar valor a su producción y poner el foco en aumentar las exportaciones, afirmó el ex directivo de la UIA y empresario textil Guillermo Gotelli, quien destacó la necesidad de "corregir impuestos y costos logísticos distorsivos".

"Es necesario corregir los impuestos distorsivos, los altos costos de la logística y los impuestos al trabajo, porque mejorarían mucho la capacidad de las empresas para exportar y producir", señaló Gotelli, quien integró el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la central fabril.

En una entrevista, el empresario reconoció que el sector industrial atraviesa una "importante recesión" como consecuencia de la devaluación y el aumento de importaciones.

"Lo que está pasando hoy en las fábricas y en la cadena de comercialización es que el sector ha sido seriamente afectado por el cambio de los precios relativos que produjo la devaluación", señaló.

Sostuvo que la devaluación "generó una recesión importante porque, como pasa en toda economía, cuando uno le sube los precios a un sector, genera una recesión importante en el resto".

Explicó que "el cambio de precios relativos (fundamentalmente las tarifas) causó la recesión, y la devaluación, te terminará sacando de de la recesión".

Gotelli -quien es ingeniero industrial, logró en su momento recuperar la textil Alpargatas y dirigió empresas como Pony, Signia y Asics-, dijo que el ingreso de productos importados de indumentaria y calzado "generó un sobrante en la producción local que hizo caer los precios internos y la rentabilidad de las empresas, que complicó su capacidad de subsistencia".

No obstante, confió en que la última devaluación generará "oportunidades para exportar y sustituir importaciones, y mejorará la situación de las economías regionales que exportan, porque se reactivarán".

El empresario textil se mostró confiado en la designación de Dante Sica como ministro de Producción, porque "está hablando de darle capacidad a las empresas para poder agregar valor y generar más exportaciones, la única forma de crear empleo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores".

Sobre las críticas del ex ministro Francisco Cabrera y otros referentes de Cambiemos al reclamo de subsidios por parte de algunos industriales, Gotelli indicó: "No recuerdo que hayamos tenido muchos subsidios, sino un mercado con el 50% de importados". Igual, aclaró: "No digo esto para cuestionar al ex ministro Cabrera, solo propongo no volver a equivocarnos en el diagnóstico".