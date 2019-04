Parafraseando los enjundiosos conceptos recientemente vertidos en el congreso de la lengua, antes proferidos en un pochoclero film hollywoodense, podríamos decir que el "momento" de mayor oscuridad ocurre justo antes del amanecer siempre y cuando despunte el alba.

El gobierno intenta convencer a la población de que ese "momento" fue dejado atrás en noviembre pasado, tratando de encontrarle a la caída en el nivel de actividad un imaginario piso que en la realidad no se vislumbra, basado en curiosos resultados de mediciones desestacionalizadas intermensuales1.

Sin embargo, cualquier empresario, al calcular su nivel de ingresos reales, que es la facturación menos la variación de precios de los últimos 12 meses, ya sea que utilice los índices oficiales o elabore los propios a partir de la variación de los costos de sus principales proveedores, observa de modo palmario, día a día, la magnitud y continuidad de la debacle de su negocio.

Oportunamente, en nuestro artículo "Subir la tasa de interés, un remedio peor que la enfermedad" (BAE Negocios, 23-7-18) señalamos que el nivel de las tasas de interés impactaba severamente en todas las compañías, independientemente de su tamaño, hasta paralizar crecientemente las actividades de producción y comercialización de sus bienes y servicios.

Sin embargo, el oficialismo, con una incapacidad técnica manifiesta persiste, como estamos observando en las últimas semanas, en su política de exorbitantes tasas de interés reales.

La idea que subyace es que ello resulta, para la actividad económica, menos dañino que un tipo de cambio al alza, teniendo como único horizonte durar unos meses hasta las elecciones.

Con cotidianas muestras de inoperancia e irresponsabilidad el gobierno, que dilapidó el monto ingresado por el primer desembolso del Stand by con el FMI, pretende hacer lo mismo con el actual, solicitando autorización al organismo internacional para vender U$S 60 millones diarios, hasta totalizar U$S 9.600 millones.

Es decir que, en las próximas semanas, si mantiene el tipo de cambio más o menos estable, la tasa de interés efectiva ¡en dólares! se acerca al 100%. Difícil encontrar palabras, que no merezcan censura, para calificar estas medidas.

Y todo ello, agravando cada día la situación de extrema fragilidad que dio origen a la Supercrisis, al agudizar los déficits fiscal y externo.

El déficit fiscal en niveles de "game over"

Si bien en el actual contexto de alta volatilidad de las variables macroeconómicas se hace imposible calcular el Déficit Fiscal Total2 (DFT) de todo el año 2019, para el primer cuatrimestre a punto de terminar, este se ubicará en el entorno del 13% del PIB.

Así, alcanzaría idéntico nivel que aquel que provocó la salida del gobierno de Alfonsín en la crisis de 1989.

Respecto del déficit primario3 (uno de los componentes del DFT), ocurre que dada la brutal recesión a la que se ve sometida la actividad económica, los ingresos tributarios, a pesar de las mejoras esperadas por la reciente imposición de las retenciones, caen a mayor velocidad que los gastos4. Existe ya un consenso general en que el oficialismo también incumplirá con este objetivo acordado con el FMI, por lo que dicho guarismo se mantendrá en niveles similares a los de 20185.

Si al rojo operativo del 2,7% del PIB, se agrega el 3,6% en concepto de intereses de la deuda pública, el déficit financiero alcanza el 6,3%.

Adicionalmente, un 1% corresponde al déficit generado por las jurisdicciones subnacionales, que, si bien en muchos casos han equilibrado sus cuentas, se ven perjudicadas por los intereses que deben erogar producto de las altísimas tasas promovidas por el BCRA, y por la devaluación que impacta en los servicios de las deudas tomadas en moneda dura.

Para completar el panorama, el elevado déficit cuasi fiscal, generado por los pasivos remunerados de la autoridad monetaria (principalmente Leliq) alcanza un 5,3% del PIB.

Dólares: garúa cuando entran, diluvia cuando salen

La alianza cambiemos tiene como único parámetro económico la conducta que observe el tipo de cambio con el objetivo puesto en el resultado electoral.

En consecuencia, para tratar de detener las expectativas devaluatorias, el oficialismo y sus adláteres esperaban ansiosos la llegada del mes de abril, y con él, de los dólares de la cosecha.

Suponen que, junto con el mencionado monto "salvador" autorizado por el FMI, será suficiente para abastecer la demanda de la verde divisa.

Omiten, sin embargo, contabilizar las necesidades que, inexorablemente, volverán a teñir de rojo profundo el saldo de la cuenta corriente.

Miran la puerta de entrada, pero no la de salida.

El déficit del sector externo, al acercarnos a la finalización del primer cuatrimestre del año, se ubica alrededor de 5,6% del PIB, alcanzando los niveles que tuvo cuando el presidente De La Rúa dejó el gobierno.

Ello, producto de que el saldo positivo de aproximadamente U$S 2.000 millones en la balanza comercial y el equilibrio que se logrará en el sector turismo, no alcanzará a compensar el desbalance generado por los servicios (U$S -2.200 millones) y los dividendos y utilidades devengadas (U$S -8.000 millones), a lo que debe agregarse el resultado negativo de "Otros ingresos netos de factores de producción"6.

Dar vuelta la página

Para encontrar un esquema de salida a la insostenible situación a la que nos ha llevado la alianza cambiemos, es necesario contar con dos elementos de los que el gobierno carece: solvencia técnica y una elevada dosis de sentido común.

En nuestro artículo "Primero hay que saber diagnosticar, después planificar, y al fin gestionar los resultados segunda parte" (BAE 31-12-18), donde analizábamos la matriz de riesgos 2019 (MR 19), concluíamos con claridad que el escenario de disrupción económica con solución institucional (a priori el más severo desde el punto de vista político), es el que presenta mejores perspectivas para el futuro de las empresas.

Ello, porque sólo un drástico giro en la política económica que restituya los equilibrios fundamentales de la macroeconomía posibilitaría eyectarse velozmente de la crítica situación actual.

Con adecuadas dosis de pericia y sensatez, la situación externa tendrá una acelerada mejora, ya que al tipo de cambio competitivo se lo complementará con la administración del comercio exterior (ACE) posibilitada hoy por el Nuevo Orden Internacional (NOI).

Y a su vez, la reactivación del mercado interno permitirá recuperar los ingresos tributarios, de tal manera que las cuentas fiscales tiendan rápidamente al equilibrio. Ello devendrá de volver a colocar el precio de los alimentos en una relación justa y razonable con los ingresos populares (salarios, jubilaciones y pensiones), así como el de la energía, estimulando la competitividad y rentabilidad empresarial.

Un entorno sistémico donde los actores políticos expresen un acuerdo entre el trabajo y el capital posibilitará dar vuelta, lo más rápidamente posible, la actual página negra de nuestra historia.

Y al recuperar los superávits gemelos se podrán construir las bases de un Modelo de Desarrollo Económico Permanente y Sustentable -MoDEPyS-.

1 Según la propia metodología del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), las técnicas de desagregación temporal se ven sometidas a constantes revisiones a medida que se agregan nuevas observaciones a las series, concentrándose en sus extremos. Es decir que a medida que se cuente con mayor cantidad de información, no cabe duda de que los resultados publicados empeorarán notablemente, acerándose a la realidad.

2 El DFT incluye los de nación, provincias, municipios y el cuasi fiscal generado por los pasivos remunerados del BCRA.

3 Cabe consignar que lo que habitualmente informa el gobierno por este concepto esta calculado en “base caja” y no en “base devengado”, esto signifi ca que tiene en cuenta lo que efectivamente se pagó y no las deudas totales registradas, con lo cual los libramientos impagos (facturas a pagar) ven aumentado su monto.

4 BAE Negocios, 11-2-19, “Resultados rojos, perspectivas negras”.

5 Ese porcentaje computa como ingresos los obtenidos por el ítem renta de la propiedad. 6 En esta cuenta se computan los intereses devengados de las deudas pública y privada tomada por residentes, neteados de los cobrados por las imposiciones en el exterior.

*MM y Asociados