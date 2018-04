Desde esta semana, Adeba, la asociación de bancos de capital nacional, será presidida por un ejecutivo que no pertenece a ninguna de las entidades miembro, algo que no había ocurrido nunca desde su creación, allá por 1972. El dato no es menor, ya que expone la intención de los banqueros de tener una cámara menos personalista, y se concretará mañana, cuando en la Asamblea Anual se designe al actual director ejecutivo, Javier Bolzico, como nuevo presidente, en reemplazo de Jorge Brito hijo, que termina el mandato que había dejado inconcluso Daniel Llambias.

El desembarco de Bolzico en Adeba apunta a darle un perfil más institucional y no tan personalista a la entidad, algo que habían intentado con la presidencia de Daniel Llambias, pero que quedó trunco con la renuncia del histórico del Galicia al año de asumir y la vuelta de la familia Brito a ese cargo. De todos modos, desde que reemplazó a Llambias por ocupar en ese momento la vicepresidencia primera, Jorge Brito hijo apuntó a retomar esa línea menos presidencialista para la cámara y contrató a una firma de headhunter para elegir al director ejecutivo, que luego pasaría a ser presidente.

"La idea es tener una comisión directiva con mayor fuerza, algo similar a la estructura de la UIA", explicaron desde Adeba, y reconocieron la intención de dejar la estructura presidencialista que había antes de la llegada de Llambias y que Brito hijo trató de evitar buscando el consenso de los bancos en cada decisión. Un banquero también mencionaba como modelo a seguir el de AEA (Asociación empresaria Argentina), o el de ABA (Asociación de bancos de capital extranjero), que no tiene director ejecutivo y que eligen como presidente a un hombre del sector pero que no trabaje en ningún banco miembro, como es el caso de Claudio Cesario o de Mario Vicens anteriormente.

Así, tal como adelantó este medio en octubre del año pasado, se llegó a Bolzico, un economista especializado en temas de supervisión bancaria, que fue director del Banco Central bajo la presidencia de Pedro Pou, y hasta este año fue consultor del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. El 3 de enero último arribó a Adeba desde Washington, donde residía, y fue designado director ejecutivo en reemplazo de Norberto Peruzzotti para comenzar, de a poco, a ganar protagonismo en las distintas reuniones de la cámara.

Con su bajo perfil, el lunes pasado pasó casi inadvertido en el Salón Bosch del Banco Central, cuando desde la tercera fila escuchó atento a Federico Sturzenegger en la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM).

Si bien el resto de los cargos todavía se están negociando, en la city se especulaba con que el Banco Macro vuelva a tener una vicepresidencia en el directorio de Adeba. Hoy las cuatro vicepresidencias las ocupan el Galicia, el Nación, el Banco de San Juan y el Provincia. En el resto de la mesa chica no se esperan mayores cambios, más allá de que dejarán de tener el cargo de director ejecutivo.