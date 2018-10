Los empresarios alertaron que el “cambio de reglas de juego” que mostró el Gobierno con las modificaciones en el proyecto de Presupuesto que evitará que las empresas puedan ajustar sus balances por inflación profundizará la “desconfianza” entre los inversores y “golpeará” a los negocios locales por el aumento de los costos que se produjeron luego de la corrida cambiaria. Según las quejas que se replicaron dentro de la Unión Industrial Argentina ( UIA), los cambios constantes en las medidas del Ejecutivo “no respetan ni siquiera las malas medidas tomadas con anterioridad, sino que pueden ser empeoradas”, sostuvo uno de los integrantes de esa conducción.

“A las empresas de servicio no los afecta. Justamente afecta más a las industrias que tenemos procesos largos con maquinaria que no podemos amortizar y mercadería que, al subir el valor, paga ganancias aún cuando no las hubiera. Es un clavo más en el cajón”, se lamentó el dueño de TN&Platex, Teddy Karagozian, en declaraciones a BAE Negocios.

El resto de los empresarios consultados evitaron el on the record aunque coincidieron que las fábricas deben soportar un efecto inflacionario más duro que el resto de la cadena de valor nacional. Sucede que los insumos para la producción fueron comprados con un precio “barato”, que luego fueron aumentados por mayores costos y “se generó una ganancia que resulta ficticia porque la recompra de los nuevos insumos se incrementaron mucho más que las ganancias”, según explicaron fuentes del sector.

En la UIA no hubo sorpresas. Días atrás funcionarios del Gobierno les adelantaron a los industriales las modificaciones a la iniciativa que establecía primero un cálculo en base al IPIM (mayorista) del 33%, que luego pasó al IPC (minorista) del 40%, pero que con la corrida cambiaria generó un ajuste al 55%. “Ya habían avisado que no estaban dispuestos a perder los $80.000 millones que genera el ingreso”, confi aron a este diario.