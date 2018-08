Con un tipo de cambio real multilateral un 25% más alto en relación a diciembre pasado, los diferentes sectores exportadores ganaron aire con la devaluación de mayo, aunque cada actividad responde de manera diferente a este escenario de mayor competitividad. Mientras las exportaciones de la producción agropecuaria, de la minería y de la energía tienen una sensibilidad baja a las variaciones en el tipo de cambio, la industria metalmecánica, automotriz, química y farmacéutica tienen más espacio para incrementar sus ventas al exterior, advierte un informe privado.

De acuerdo a un reporte elaborado por la consultora Radar, el complejo sojero no se verá favorecido con el salto que tuvo la divisa a lo largo del año, dado que su situación está atravesada por la sequía que también afecto al otro cultivo de verano, el maíz.

El resto de los rubros primarios mencionados, que en 2017 explicaron más de la mitad de las exportaciones argentinas, no se verán impulsados por el mayor valor de la moneda norteamericana. Esto es porque en el caso de la minería, no están llegando nuevas inversiones -salvo en el litio- que compensen la fase declinante observada en los proyectos de mayor magnitud. En el sector energético, se trata de una oferta que responde a las regulaciones, contratos y el desarrollo de infraestructura, cuestiones de largo plazo, y no a variaciones circunstanciales en el dólar. Por último, la auspiciosa cosecha de trigo que se espera a partir de diciembre, ya lo era antes de la devaluación, por las mejores condiciones climáticas y la eliminación de retenciones y controles a la exportación.

Por el contrario, la consultora encasilla como sectores con "sensibilidad media/alta" a las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y algunas de origen agropecuario (MOA), excluidos los que se destinan a Brasil, que crecieron 13,4% durante 2017.

El sector de mayor peso es el de vehículos. Las ventas al resto del mundo "tuvieron un buen desempeño en 2017 por la apertura de nuevos mercados de pick ups", reza el reporte, que si bien aclara que en el primer semestre "el impulso se frenó", la mejora en el tipo de cambio puede favorecer la actividad.

Dentro de las metálicas básicas, el crecimiento de las exportaciones de aluminio dependerá de si se abren nuevos mercados, en un marco complejo de mayor proteccionismo por parte de Estados Unidos. En tanto, las ventas al exterior de los tubos sin costuras vienen en ascenso por la recuperación en la industria petrolera que la devaluación podría ayudar a empujar.

Por su parte, la metalmecánica y las autopartes podrían tomar mayor vuelo con el nuevo tipo de cambio.

En cuanto a la industria química de consumo, los países limítrofes podrían absorber un mayor nivel de exportaciones y así las empresas ganar market share por medio de la competencia por precio. A su vez, la farmacéutica podría aprovechar su elevado nivel de capacidad ociosa tras el derrumbe del mercado interno y salarios en dólares reducidos para incrementar su volumen de exportaciones en los canales ya desarrollados, plantea Radar.

Economías regionales

El documento también identifica sectores con sensibilidad al dólar "media", conformado por "las economías regionales, la cadena frutihortícola, los productos cárnicos y lácteos, las exportaciones industriales a Brasil, los productos marítimos, el cuero y algunas manufacturas industriales como la Petroquímica y la Química Inorgánica".

Estos rubros, que concentraron el 30,8% de las exportaciones del 2017 "se ven beneficiados por un tipo de cambio real más alto, pero existen factores (crecimiento del socio comercial, condiciones de oferta, complejidad de acceso a mercados por barreras no arancelarias, entre otros) que limitan su crecimiento de manera acelerada en el corto plazo".