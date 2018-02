El Gobierno colocó deuda por u$s 700 millones en Letras del Tesoro (Letes) en el mercado local, y logró refi nanciar la totalidad de los vencimientos, informó el Ministerio de Finanzas, aunque el nivel de demanda que tuvo por el título fue bajo, por sólo u$s 866 millones.

Se adjudicaron por licitación u$s 400 millones en Letes a 126 días, con vencimiento el 26 de junio próximo, y otros u$s 300 millones a 203 días, con vencimiento el 14 de septiembre de este año.

El monto total de las órdenes recibidas para la licitación de Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de u$s 866 millones, distribuido en 564 millones para la letra a 126 días y u$s 302 millones para la Letra a 203 días y en total la secretaria de Finanzas recibió 6.784 órdenes de compra. De acuerdo con el procedimiento, se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el tramo minorista por hasta u$s 50 mil.