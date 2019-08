Impulsado por una nueva devaluación del yuan, el dólar volvió a subir y, a cuatro días de las PASO, quedó a apenas 10 centavos del récord que marcó el 26 de abril. El tipo de cambio minorista escaló ayer hasta los $46,80 pese al despliegue de artillería oficial. El Banco Central jugó fuerte en futuros y llevó la tasa al 62,9% pero no fue suficiente. Y, con el objetivo de evitar una sangría mayor de reservas, envió a algunos bancos públicos a vender divisas para saciar la creciente demanda. El poder de fuego de la autoridad monetaria, cada vez más en duda.

En la plaza mayorista, el volumen de operaciones se sostuvo en un nivel moderado de US$750 millones y la divisa subió 29 centavos a $45,59. Con este incremento, durante las últimas tres semanas y media, es decir, desde que la volatilidad se instaló de nuevo, el dólar acumuló un alza del 9% que podría reacelerar la inflación en los próximos días.

Las ventas de futuros y otra fuerte suba de tasa, que quedó en 62,9%, no fueron suficientes

Una nueva devaluación del yuan hasta los 7,06 por dólar arrastró a la mayoría de las monedas emergentes y los principales mercados de referencia se vieron afectados por el recrudecimiento de las tensiones comerciales que acentuó las preocupaciones sobre un parate en el crecimiento global. En el mercado cambiario local, como ya es habitual, la presión alcista fue mayor producto de la desconfianza en el peso, la fragilidad económica y la dolarización preelectoral. Esto llevó a desplegar el arsenal oficial para evitar una escalada mayor a pocos días de las primarias.

"El BCRA mantuvo su estrategia de intervención en los mercados de futuros con la intención de suavizar la corrección de los precios. Además, hubo participaciones puntuales de algunos bancos oficiales en el segmento de contado que se aliaron a la estrategia oficial para acotar la suba del tipo de cambio", describió Gustavo Quintana, operador de PR. Si bien los traders coinciden en que estas ventas existieron, las entidades públicas no dieron precisiones.

Además, la autoridad monetaria avaló otro fuerte aumento de la tasa de Leliq de 65 puntos básicos hasta el 62,93% para evitar una mayor dolarización. Pese al alza del tipo de interés, el Central no logró reabsorber todo el vencimiento diario de letras y liberó $5.200 millones.

Consultado por BAE Negocios, el director de Research for Traders, Gustavo Neffa, dijo que la decisión de enviar a los bancos públicos a intervenir "es una estrategia para que el BCRA no venda y no bajen las reservas, y también para mostrar que no tuvieron que actuar directamente antes de las PASO y transmitir tranquilidad".

Esta táctica empalmó con las crecientes dudas sobre el verdadero poder de fuego del Central. Ayer, en FM La Patriada, la expresidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont, planteó que "si hay una corrida, al Gobierno no le alcanzan los dólares del FMI". En esa línea, un reciente informe del Itega advirtió que casi la totalidad de los US$66.400 millones de las reservas están comprometidos en pagos de deuda, swaps y depósitos en dólares, entre otras cosas. Y justamente, entre vencimientos, fuga y devaluación del yuan, en tres semanas se fue casi la mitad del último desembolso del Fondo (ver página 6).

Otra devaluación del yuan volvió a castigar ayer a las monedas emergentes

Algunos analistas incluso consideran que el anuncio del aval del organismo a la venta reservas fue una señal hacia los mercados pero que, en la práctica, el BCRA no tiene una autorización de libre uso, como planteó Santiago López Alfaro en este diario.

Con todo, el Ejecutivo no logró llegar a las PASO con el dólar quieto, como pretendía. En tiempos de dolarización preelectoral, las dos ruedas restantes estarán marcadas por los vaivenes externos al compás del conflicto entre EE.UU. y China.