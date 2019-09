Aunque el drenaje de depósitos en dólares disminuyó, los bancos siguen tomando previsiones. En los últimos 30 días, los préstamos al sector privado en moneda estadounidense registraron una caída de casi 12%, mientras que la cantidad de dólares en efectivo en las entidades financieras aumentó un 13,5% en el mismo lapso.

Los bancos buscan evitar el cuello de botella que se generó luego de que el Gobierno decidiera el 28 de agosto pasado defaultear las letras del Tesoro, en medio de la fuerte incertidumbre económica que se desató tras la paliza recibida por el oficialismo en las PASO. La inquietud que produjo la medida oficial llevó a un masivo retiro de dólares por parte de los clientes que sobrepasó la capacidad de muchas sucursales. En los dos días posteriores al reperfilamiento se fueron US$1.826 millones.

Ante este escenario, y frente al pedido del propio Guido Sandleris de "llevar tranquilidad", las entidades financieras comenzaron a acumular un colchón extra de billetes para no quedar en off-side ante la demanda de sus clientes. Una de las vías principales fue el corte del refinanciamiento en dólares y el pedido a exportadores para que precancelen sus obligaciones en esa moneda.

Así, el crédito al sector privado en dólares se redujo un 11,8% en los últimos 30 días, mientras que el efectivo en moneda extranjera en los bancos creció 13,5% en el mismo período y se incrementó un 126% interanual, lo que les da un resguardo adicional al encaje de dólares en el Central para hacer frente a los pedidos de sus clientes.

El martes de la semana pasada, el último dato disponible por el BCRA, la liquidez en divisa estadounidense en las entidades financieras era de US$4.611 millones, contra apenas US$2.019 millones hace un año atrás y US$4.061 millones un mes antes.

Desde el sector bancario anticipan que tienen previsto continuar con esta dinámica a pesar de que en los últimos días el drenaje de depósitos se frenó. La semana pasada el retiro de dólares se redujo a un ritmo de US$100 millones promedio desde los US$400 millones al que venían haciéndolo desde las PASO.

Según los datos del BCRA, el stock de depósitos en dólares del sector privado cayó US$10.195 millones.

La salida de depósitos golpeó fuerte a las reservas internacionales del Central. Los números de la autoridad monetaria muestran que en agosto acumularon una merma de US$ 13.799 millones, impactadas también por pagos de deuda y ventas de divisas por parte del BCRA con el objetivo de estabilizar el tipo de cambio.

En el inicio de semana pasada, las tenencias en moneda extranjera de la entidad perforaron el piso de los US$ 50.000 millones. El viernes finalizaron en US$ 49.598 millones, con una baja acumulada en la semana de US$ 491 millones. En lo que va del mes, ya llevan una pérdida de US$ 4.502 millones.