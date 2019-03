En medio de una crisis sin precedentes en la industria, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, criticó hoy que los "amigos industriales" le piden mejorar la tasa de un plazo fijo "de 40 a 42%", pero paralelamente pretenden tomar créditos "al 18%".

"Viene mi amigo industrial y me pide más tasa para su plazo fijo, que le suba dos puntos, del 40 al 42%, y después pretende tomar un préstamo al 18%", señaló Cesario en el cierre de un simposio sobre finanzas organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Las críticas se producen en medio de datos alarmantes para la industria, que en enero operó con casi la mitad de las máquinas instaladas, algo que no ocurría desde 2002, aunque pegó un salto en febrero, empujada por las automotrices.

Hace unos días, la UIA le apuntó a la supertasa por la crisis fabril y responsabilizó al ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Para los industriales, el titular del Palacio de Hacienda "prefiere una actividad paralizada antes que tener problemas con el mundo financiero".

Como reveló a BAE Negocios en estricto off the record uno de los vicepresidentes de la UIA: "El nudo del problema es la tasa, no es sostenible. Todos manifiestan el mismo problema. El crédito es algo básico para cualquier política de desarrollo productivo".

Ahora, el representante corporativo de los bancos privados que operan en el país acusó a los industriales de querer lo mejor de los dos mundos: tasas más altas y créditos más baratos.

Además, Cesario afirmó que no hay signos de una dolarización de carteras en pesos y sólo se trata "de un temor que se está instalando".

"Ese temor que se pretende instalar no lo vemos como un problema porque estamos líquidos. Hay un billón de pesos en 3 millones de plazofijistas y no notamos que la gente dolarice su cartera", añadió el banquero.

Durante su disertación, también instó a "cambiar el chip y creer en nuestra moneda porque si no hacemos ese esfuerzo será difícil que esto cambie".

"No nos preocupa el ratio de mora, que está en el orden del 3%, particularmente en la cartera de individuos y pymes", concluyó Cesario.