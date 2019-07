La Justicia dará a conocer en los próximos días su respuesta a la apelación que realizó la Secretaría de Energía en mayo pasado que se activó luego de la aplicación de un cambio de la fórmula para la elaboración de los precios de los biocombustibles. Se espera un fallo a favor de la industria que por ahora sigue tomando los valores que publica la cartera -a cargo de Gustavo Lopetegui- sin fórmula y que no tiene en cuenta el tipo de cambio como era anteriormente.

Semanas atrás el Juzgado Federal de Jujuy N°2 hizo lugar a un amparo de la empresa Ledesma que obliga al Gobierno a restablecer la fórmula que fuera directamente eliminada. Si bien Energía apelo, la medida que si bien fue aceptada, la cautelar no fue suspendida.

Los letrados de Lopetegui plantearon la "incompetencia" y pretenden llevar la causa a la Cámara Federal Contencioso Administrativo N° 6. Para la industria es otro caso mas de "forum shopping", es decir el manejo en la elección de los jueces.

Sin embargo todo indica que la Cámara Federal de Salta rechazará la apelación y ratificará el amparo, entendiendo que la Justicia de Jujuy es competente. De ser así, el Gobierno estará en problemas puesto que la posible sentencia hará que todo vaya para atrás y le dé de alguna forma "previsibildiad" al sector.

Para colmo de males, esta semana la Cámara de Bioetanol de Maíz (Biomaiz) siguió los pasos de sus pares y presentó una "cautelar por la ausencia de fórmula y la falta de respuesta e intervención del Gobierno".

En lo que va de la gestión de Cambiemos, Energía ya modificó nueve veces el método de los valores

Además de Ledesma, los ingenios Concepción, Los Balcanes, Corona, Santa Rosa, Trinidad y Santa Barbara, -todos de la provincia de Tucumán-, también presentaron un recurso similar a la firma con asiento en Jujuy. En pocas palabras está todo judicializado. Pese a todo este escenario, el secretario Lopetegui sigue publicando precios que la industria rechaza.

"Sigue todo igual pese a lo que dijo la Justicia lo que hace que la situación sea muy irregular. Han retocado la fórmula arbitrariamente", manifestaron fuentes del Centro Azucarero Argentino.

La industria reclama no sólo que se vuelva atrás con los valores sino también que el Estado les devuelva las pérdidas económicas por vender su producto por debajo del valor real a las petroleras, que se han visto beneficiadas con las políticas impartidas hasta este momento por la Secretaría, la cual ha modificado nueve veces las fórmula. El sector elevó este reclamo a los senadores, que precisamente recibirán hoy a Lopetegui, quien buscará explicar los motivos del apagón de semanas atrás.

Es sabido a partir de varias fuentes que el ex CEO de LAN dio a entender que está todo ligado al precio del petróleo dado que no le pueden decir a la industria de hidrocarburos que aumenten menos de lo previsto y por otro lado aprobar alzas en los biocombustibles.

"Si me dicen que la inflación del mes es mala, seguramente no podré dar aumentos", sostuvo el ex vicejefe de Gabinete.