El economista Mario Blejer respaldó la utilización de las retenciones a la exportación de productos agropecuarios para contribuir a reducir el déficit y propuso "un acuerdo de precios y salarios" para contener la inflación.

"Desde marzo vengo diciendo que hace falta un consenso y que una de las medidas debe ser un acuerdo de salarios y de precios para parar la espiral inflacionaria", señaló Blejer en declaraciones al programa Toma y Daca, por radio Cooperativa.

De todos modos, el economista remarcó que ese acuerdo debe ser "temporario" y sólo con el objetivo de "romper la inercia" inflacionaria, según destacó.

El ex presidente del Banco Central analizó también que la reducción en la cantidad de ministerios del Gabinete nacional "debió haberse hecho antes", estimó que va a permitir "achicar la burocracia y no tiene por qué tener un efecto negativo" siempre que se tenga en cuenta no perjudicar a los sectores necesitados.

Sobre las retenciones, destacó que es un medida que permite al Gobierno mejorar las cuentas en base a un sector de los "que más ganan. No sé cuál fue la lógica económica de reducir las retenciones", indicó.

También consideró que el modelo de gestión económica que llevó adelante el Gobierno nacional de "gradualismo financiado desde afuera, no va más, no funciona" y remarcó que si es necesario entonces un ajuste más severo, "debe se explicado".