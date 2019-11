En una jugada paralela al intento por recortar el arancel externo común del Mercosur, Brasil puso en marcha un plan para firmar diversos acuerdos comerciales por fuera del bloque, a través de protocolos sanitarios en el caso del sector agrícola, y de compras mutuas en manufacturas de origen industrial.

Fuentes de la Cancillería y de la propia diplomacia brasileña señalaron a BAE Negocios que el primer paso de lo que se avizora como una megaplan fue dado la semana pasada, cuando los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y China, Xi Jinping, sellaron un mecanismo de protocolo sanitario para que, por ejemplo, el vecino país importe peras chinas afectando directamente la producción del Alto Valle de Río Negro. Como compensación, el gigante asiático empezará a adquirir melones brasileños.

Sin embargo, la noticia que emergió durante la cumbre de los Brics es sólo la punta del iceberg. Desde el Palacio San Martín e incluso en poderosas entidades sectoriales como la Copal manifestaron que "existe una fuerte preocupación porque Brasil planea avanzar en varios acuerdos comerciales por fuera del Mercosur, a través de mecanismos como protocolos sanitarios para sector agrícola y similares para manufacturas industriales".

"Es un protocolo sanitario. No hay rebaja de aranceles. Igual es muy mala noticia porque nos va a pasar lo mismo que con el ajo. La maniobra tiene dos sentidos. La apertura del mercado de peras fue a cambio de la apertura de melones brasileños. El otro sentido es un mensaje para Argentina: 'No me importas y te voy a c... cada vez que me haga falta. Es lo que pasó con el trigo. Y eso lo puede hacer sin violar el Mercosur", apuntaron en todo coloquial desde el ámbito diplomático. "Podrían poner las peras en la lista de excepciones del AEC si quisieran, pero no creo que lo hagan porque ellos también producen peras", agregaron a este medio.

En cuanto a los segmentos industriales que están bajo la mirada brasileña se encuentran la marroquinería, calzado y bienes metalúrgicos, donde la Argentina podría perder mercados (reales o potenciales) por probables acuerdos de Brasil con países extrazona, comentaron las fuentes oficiales. A la espera de las reacciones que tendrá el nuevo Gobierno, la Cancillería no atina a responder en ninguno de los casos.

Bolsonaro firmó un protocolo sanitario con Xi Jinping que producirá el desplazamiento de las peras nacionales en parte del mercado, y existen versiones que desde 2020 Brasil fijará rebaja de aranceles en forma unilateral. Este nuevo acuerdo entre Brasil y China se dio en el marco de la reunión de los Brics, grupo de potencias que integran -además de los dos países mencionados- Rusia, India, y África del Sur.