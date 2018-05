El Gobierno pidió ayer a empresarios formadores de precios "responsabilidad" para no trasladar la última devaluación de casi el 20% a los artículos de consumo masivo, aunque desde el sector industrial señalaron que sólo se podrán atenuar las remarcaciones en una señal de colaboración, dados los diversos factores que influyen en los costos de producción.

Según reconstruyeron fuentes privadas, en una reunión, el secretario de Comercio, Miguel Braun, solicitó "responsabilidad a cada uno con el tema precios". Desde la industria alimenticia tomaron la posta y dijeron a BAE Negocios que "entendemos que no puede dispararse la inflación y vamos a trabajar en esa dirección". Sin embargo, ante la consulta sobre un corte en los aumentos enviados a los supermercados, fueron tajantes en que "es muy difícil no trasladar con la escalada del dólar, que encarecieron los insumos y los aumentos tarifarios" que pegaron fuertemente en los costos de producción.

"Estamos evaluando cómo se puede trabajar en conjunto para tener el menor impacto posible en la gente", añadieron otras fuentes citadas por la agencia NA. Se explicó que "las reuniones que se vienen dando son individuales y cerradas, porque son de trabajo, y la información es privada de cada compañía".

No obstante, la mayoría se comprometió a seguir dialogando para buscar alternativas y adecuar la devaluación en forma gradual y que no impacte en los índices de inflación. Las empresas que producen artículos de consumo masivo ya elevaron los precios a los supermercados por efecto de la devaluación, como anticipó este medio en exclusiva, lo que se conoce como el "pass through".

Las subas computadas entre fines de abril y este mes llegan al 20% en el caso del aceite de la marca Vicentín. Indicaron que en algunos casos se entregan productos sin precios a la espera de actualizarlo y otros directamente no los entregan a la espera de la evolución del dólar. Entre las principales empresas convocadas para reuniones individuales por la Secretaría de Comercio figuran Danone, Mondelez, Mastellone, Molinos Río de la Plata, Arcor, Unilever, Kimberly Clark, Coca Cola, Quilmes, Molinos Cañuelas, Baggio, Clorox, Adeco y Ledesma, entre otras.

Según versiones que circularon anoche, los hipermercados se harían presentes hoy en la sede de Comercio, aunque de seguir la modalidad aplicada, el diálogo es empresa por empresa. Las cadenas comerciales se atajan y apuntan a los industriales como los formadores.