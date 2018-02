Los gobiernos porteño y bonaerense fueron los más beneficiados en términos de variación en el reparto de coparticipación durante el primer mes del año, tras la firma del Consenso Fiscal en noviembre. La provincia de Buenos Aires aumentó sus ingresos por esta vía por un 50,5%, mientras que CABA lo hizo por 59,7%, según un informe de Iaraf. Durante enero, el Gobierno distribuyó $777 millones como compensación a las gobernaciones que aprobaron el pacto en sus legislaturas.

El consenso firmado entre la Casa Rosada y casi todas las provincias (San Luis es la única excepción ) modificó ciertas pautas del giro federal de recursos, como por ejemplo la eliminación del Fondo del Conurbano y la coparticipación completa del impuesto a las Ganancias. Ese cambio de panorama benefició a Buenos Aires y a la Capital Federal aunque por razones distintas. Para el caso bonaerense, la variación de 50,5% se explica por la eliminación del Fondo del Conurbano bonaerense, que por efecto inflacionario terminó repartiendo más dinero entre el resto de las provincias que entre la propia Buenos Aires. Esa eliminación significó la coparticipación completa de Ganancias, sin detracciones, y un saldo favorable a Buenos Aires por poco menos de 20.000 millones de pesos que comenzó a cobrar desde este año. La provincia que gobierna María Eugenia Vidal recuperó hasta el momento unos tres puntos del reparto general, ya que pasó de 18% a cerca de 21% de lo fondos totales.

Para el caso porteño, tener la variación interanual más alta de todas (59,7%) se relaciona con una de las medidas estipuladas en el Consenso Fiscal que todavía no fue implementada: la readecuación del coeficiente de reparto para esa jurisdicción. A principios de 2016 el Gobierno nacional aumentó de 1,4% a 3,75% el porcentaje correspondiente a las arcas porteñas tras el traspaso de la Policía Federal. Un artículo del pacto fiscal prevé "reducir el porcentaje de coparticipación de la CABA en los impuestos coparticipables de forma tal de mantenerla en condiciones de igualdad con el resto de las jurisdicciones". Según fuentes de la Ciudad, todavía no hubo novedades sobre esa readecuación del coeficiente porteño. Según Iaraf, ese decreto debería ser "retroactivo al 1º de enero", aunque el pacto fiscal no lo especifica de esa manera.

En el ránking de mayor variación de la coparticipación, detrás de CABA y Buenos Aires, se ubicaron las provincias que lograron pasar por sus legislaturas la aprobación del Consenso Fiscal. Para estos distritos, el Gobierno repartió 777 millones de pesos como compensación. Ese monto, en realidad, no es considerado un "premio" ya que no son fondos extra que reciben sino dinero que perderían eventualmente por no conseguir apoyo legislativo local. "Estas jurisdicciones presentaron un crecimiento promedio de 37,1% interanual en sus ingresos. De no haber recibido esta compensación, el crecimiento promedio se hubiese ubicado en 33,2% interanual", entre esas provincias se encuetran Salta, Misiones, Tucumán, Chaco y Neuquén.

Otro grupo de unas nueve provincias todavía no aprobaron el pacto fiscal en sus parlamentos, por lo que el Gobierno no les gira la compensación ni el Fondo Federal Solidario (el fondo sojero). El costo para ese grupo de distritos de no sancionar localmente el Consenso hasta el 31 de marzo (fecha límite) ascendería a casi 6.800 millones de pesos. Si las provincias logran la aprobación antes de esa fecha tope, pasarán a recibir los fondos retroactivamente. "Para jurisdicciones como Corrientes y Santiago del Estero la pérdida de recursos podría llegar a significar un 8,6% y 7,6% de la coparticipación que recibirían sin Consenso, respectivamente", explicó el informe de Iaraf.