En su primera licitación del año, el Gobierno porteño colocó Letras del Tesoro por $3.748 millones a una tasa del 38% anual y a un plazo de 85 días, tras recibir ofertas por $8.300 millones.

El subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Sehman, destacó que la tasa conseguida se ubicó "por debajo de la Badlar", actualmente en 41,44%. La tasa pagada por la Ciudad está en línea con el rendimiento de las Lecap que emite el Tesoro de la Nación (37%).

El funcionario consideró que "fue una colocación exitosa" ya que "con lo obtenido cubrimos las necesidades de caja".

La operación tenía previsto dos tramos, uno a 85 días por el que se recibieron ofertas por $6.511 millones y se colocaron $3.748 millones, y el segundo a 182 días, que tuvo ofertas por $1.793 millones pero quedó desierto debido a la dispersión de tasas.

Fernández Sehman explicó que "es la primera colocación que hacemos en el marco del programa de Letes para este año de la Ciudad", en el marco de un calendario de 12 colocaciones a lo largo del año, una por mes. "La de enero no la hicimos porque no necesitábamos fondos", explicó el funcionario. Y recordó: "El año pasado emitimos sólo en febrero, después las cancelamos y no volvimos a salir a colocar".

La Legislatura porteña autorizó al Gobierno a endeudarse por hasta $15.000 millones.