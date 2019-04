El empresario Martín Cabrales dijo hoy que respetará el precio que acordó para la canasta de productos esenciales, pero que está atento a la suba del dólar y su impacto en todos los alimentos en general. Afirmó que le llamó la atención ver cómo subieron el riesgo país y el dólar y agregó que es "ridículo pensar (que los mercados dicen) 'viene Cristina, nos vamos' como si fuera el cuco".

"Los precios esenciales arrancan el lunes, habrá una semana para acomodar la distribución. Nosotros estamos entregando normalmente y respetando los precios, pero atentos a una variable fundamental que es el precio de dólar", señaló el empresario en diálogo con Futurock.

Al respecto, dijo que "Argentina está muy dolarizada, los argentinos siempre pensamos en dólares" e indicó que no se preocuparía tanto por los precios esenciales sino "por los precios de todos los alimentos en general, por la inflación".

Además, agregó: "Podés hacer el sacrificio de mantener el precio de ese producto (de la canasta), pero a mi lo que me preocupa son los demás productos, los demás los aumentaría":

El empresario agregó que "si el dólar se fuera de golpe a 50 es un shock, habría que estudiarlo. No dejaría mis productos al mismo precio, sí el de la canasta".

"Me llamó la atención ver cómo subió el riesgo país y el dólar, no lo esperaba. Creo que son los mercados internacionales que sabrán donde quieren invertir ellos, si es negocio invertir en Argentina o no. Es ridículo pensar 'viene Cristina, nos vamos' como si fuera el cuco", analizó.

Asado y vino

Días atrás, en la Casa Rosada cuando Cabrales fue consultado sobre los productos específicos del programa, delizó una frase que resultó menos humorística de lo que esperaba: "Creo hay cuotas con la carne. Vi que había leche. Hay vino también, chicos. Pónganse contentos que hay asado y vino".

Por último, analizó la situación del país y cerró: "Con esto no se va a bajar la inflación. Sería muy inocente pensar eso y el Presidente tampoco piensa eso. Él cree que la política macroeconómica es la correcta. Esto es un alivio a los consumidores".