El empresario cafetero Martín Cabrales manifestó su deseo de que se avance con una reforma laboral y que, en ese sentido, haya "mayor flexibilidad" para tomar y reemplazar empleados. "Yo creo que hay que hacer varias reformas, no sólo la laboral", aseguró.

"Tenemos que agilizar el tema de tomar gente. Una de las formas es saber que si esa persona después hay que reemplazarla por otra, porque es así, es fácil también poder reemplazarla", expresó Cabrales, en diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se transmite por Futurock.

Sobre esa línea, planteó que no está al tanto de los posibles cambios que podrían hacerse a la Ley de Contrato de Trabajo en una posible reforma laboral, pero remarcó: "Como empresario puedo decir que lo que a mí me gustaría es tener mayor flexibilidad para tomar gente, es decir, beneficios. Los argentinos pagamos muchas cosas que no vemos ni ve el trabajador tampoco".

"Yo creo que hay que hacer varias reformas, no sólo la laboral. Lamentablemente el Gobierno la plantea a fin de su mandato y le queda para el que viene que fuese quien fuese la tiene que hacer. Lo mismo que una reforma tributaria seria", consideró el vicepresidente de Cabrales.

De todas formas, evitó ir más allá y sostuvo que "la reforma tiene que ser bien hecha, impactar de manera positiva y no destruir el empleo". Cabe recordar que, según trascendió, Cabrales es parte de un exclusivo grupo de WhatsApp integrado por empresarios que lanzan iniciativas en redes sociales o se manifiestan en conjunto, tal como sucedió con su repudio al paro de trabajadores aeronáuticos el fin de semana.