El resultado de las PASO terminó de cerrar por completo el financiamiento en los mercados voluntarios de deuda para el Gobierno, lo cual se vio reflejado en las escasas colocaciones registradas durante agosto. Las licitaciones de Letes semi o completamente desiertas llevaron al reperfilamiento de las Letras hacia el 2020, que de esa forma deberán ser pagadas por el próximo gobierno. De hecho, Cambiemos deberá pagar sólo el 20% de las Letes mientras que su sucesor abonará el 80%.

El dato fue publicado ayer por el Observatorio de la Deuda, del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala (ITE-FGA). El informe remarcó en ese sentido: "En base a nuestra estimaciones, el reperfilamiento implicó un traslado de US$ 6.677 millones (incluidos US$ 682 M por nuevos intereses) que correspondían a vencimientos de las Letes para 2019 que ahora pasarán a tener que ser pagados por la próxima gestión a lo largo de 2020. Eso implicó revertir la carga: mientras que durante 2019 se debían pagar el 82% del total de Letes (y durante 2020 el 18% restante), luego del reperfilamiento el gobierno de Cambiemos solo deberá pagar el 20%, dejando a la próxima gestión el 80% restante".

Con todo, las emisiones totales del Gobierno en agosto fueron de US$409 M y acumulan en el año US$41.013 M. El que estuvo relativamente activo al salir al mercado a endeudarse fue el sector privado. Según ITE-FGA eso puede deberse a la expectativa de un mayor cierre de los mercados.

El informe señaló: "Al igual que lo sucedido durante el mes anterior, el sector privado (que prácticamente no había emitido en el año) volvió a mostrarse activo. Hubo cuatro empresas que llevaron a cabo emisiones de ON, todas antes de las PASO. De este modo, durante agosto se emitieron US$ 266 M, en el año un total de US$1.495 millones".