En el marco de la charla #Argentina2020, un evento organizado por BAE Negocios en el hotel Faena de Puerto Madero, Alejandro Bercovich, economista, periodista y columnista de este diario, analizó el panorama económico y su vínculo con la política en el contexto electoral y planteó que "el capitalismo nacional puede ser algo que pensemos de acá en adelante, y que nos permita integrarnos a la economía global de una manera más inteligente". En esa línea, planteó que el empresariado argentino debe dejar su mirada "offshore" y centrarse en su aporte a la economía nacional.

"Desde el 11 de agosto estamos viviendo un desbande, desordenado, pero en donde se reordenan grandes empresarios argentinos y extranjeros, y el gobierno de Estados Unidos. A pesar de las torpezas diplomáticas del macrismo, Donald Trump eligió a Mauricio Macri como tapón contra la vuelta de lo que consideran los populismos latinoamericanos. Bueno, falló el tapón. Un tapón caro: 57.600 millones de dólares del FMI, y aún así falló", planteó el economista durante su parte de la charla.