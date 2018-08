"Mañana licitaremos u$s500 millones y pasado, si lo demandan, otros u$s500 millones, o u$s700 millones", afirmó hoy el presidente del Banco Central, Luis Caputo, en un intento por frenar la escalada del dólar, que cerró cerca de los $31.

"La idea es darle las mismas oportunidades a todos, no sólo al tenedor de Lebacs. El que quiere comprar dólares tendrá las licitaciones, y no sólo mañana. Mañana licitaremos u$s500 millones, y pasado, si lo demandan, otros u$s500 millones, o u$s700 millones", dijo Caputo en un encuentro con periodistas.

Así, en una jornada convulsionada en la que el dólar amagó terminar a $31, el presidente del Banco Central buscó salir a frenar la corrida con todas las herramientas a su disposición, en especial las reservas.

Además, defendió la decisión de ir eliminando las Lebacs y sostuvo que "no es un canje compulsivo pero reduciremos el stock mes a mes para sacar todas las Lebac a fin de año".

"¿Para qué dilatar algo que el mercado ya estaba esperando? Terminar con las Lebac es un paradigma, es un cambio fundamental en el sistema financiero", aseguró.



Caputo dijo que el stock de Lebac que no están en manos de los bancos representa unos $500.0000 millones, de los cuales unos $100.000 millones están en manos del sector público.

El resto se divide en fondos comunes de inversión, empresas, minoristas y no residentes.

"Cada uno de esos podrá hacer lo que quiera", aseguró el funcionario.

Dijo que "no financiamos más al Tesoro y no recortamos Lebac, la base están controlada. El único canal de expansión son los intereses de la Lebac. Por eso los bajamos en una medida que no sólo es fundamental para la política monetaria, sino para ser más efectivos para controlar la inflación".