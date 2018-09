Mendoza

Enviado Especial

Durante su paso por la 39° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Mendoza, el presidente del Banco Central, Luis Caputo, no esquivó ningún tema y hasta se refirió a la especulación de que detrás de la corrida contra el peso había empresarios vinculados con los casos de corrupción. Si bien no pudo asegurar realmente quién estaba detrás de esas compras con el objetivo de intentar torcerle el brazo al organismo monetario, sí habló de bancos europeos y fondos de inversión como los principales actores que fogonearon la corrida cambiaria que llevó al dólar a superar los $40.

“Que hay jugadores del mercado jugando en contra (del peso) es obvio. Desde bancos, europeos algunos, y algunos fondos, es parte de las reglas de juego. Así funcionan los mercados”, disparó Caputo frente a los casi 200 ejecutivos de finanzas que seguían atentos cada palabra del titular del BCRA. “Ahora, si hay alguien atrás de esa jugada, a mi no me consta, no lo puedo saber”, agregó.

Su pasado al frente del Deutsche Bank y su paso por mesas de dinero de los grandes bancos hace que entienda esas reglas de juego. “No es algo nuevo, pasa cada vez que hay una crisis, pasa cada vez que uno cree que se puede ganar plata de esa manera”, sostuvo. “Puede haber cierta ingeniería financiera que busca algo en particular, no es tan sofisticado hacer eso en un mercado chico, pero no me constan pruebas”, destacó.

Cabe destacar que la mesa de dinero del Banco Central tiene la posibilidad de ver quiénes son los que compran y venden en el mercado, a diferencia de los bancos, que tienen "pantalla ciega", como se dice en la city, y sólo pueden saber quién está del otro lado una vez que cierran una operación. “Sí veo en las pantallas que hay gente que nos juega en contra, pero es así. No me gusta, pero son las reglas de juego”, reconoció.