En lo que será su primer viaje oficial como presidente del Banco Central, Luis Toto Caputo partirá hoy rumbo al estado de Wyoming, en Estados Unidos, para participar del histórico encuentro anual que desde 1978 realiza la Reserva Federal de Kansas en Jackson Hole y que reúne a los principales banqueros centrales del mundo, académicos y líderes financieros. El simposio, este año titulado "Cambios en la estructura de mercado y las implicaciones para la política monetaria", se desarrollará desde hoy hasta el sábado y tendrá uno de los platos fuertes el viernes, con el discurso del jefe de la Fed, Jerome Powell, que por primera vez será anfitrión de este encuentro.

Caputo viajará sólo y, según fuentes de la entidad, ya mantuvo contacto con los principales banqueros centrales para reunirse con ellos durante el simposio en el clásico Lodge rodeado de las Montañas Rocosas. "Ya se conoce con muchos de ellos", comentan en su entorno. Será quizá la oportunidad para explicar en detalle a sus pares la errática comunicación de la política monetaria del BCRA, después del artículo que esta semana publicó el diario Financial Times, titulado Argentina is failing on forward guidance (algo así como "Argentina está fallando en el preanuncio de sus medidas"), en la que critican el modo en que explicó las últimas medidas.

Citando papers que en 1930 elaboró el Banco de Inglaterra y parafraseando a la ex Fed, Janet Yellen, que sostenía que "la explicación es la política", el autor destaca que la comunicación que hizo Caputo para explicar medidas de gran relevancias como las que tomó la semana pasada fue, al menos, escasa. "Esto fue anunciado en un comunicado de prensa de tres párrafos publicado en el sitio web", dice a modo crítico y agrega: "El BCRA aún no ha prestado atención a eso". El artículo cita al economista senior en Oxford Economics, Carlos de Sousa, quien dice que esa mala comunicación no inspira confianza. "Si usted es un inversor global que no está gastando el 80 por ciento de su día mirando a Argentina, comienza a pensar que tal vez las cosas son peores", dispara.

Cambio de ánimo

Además, a diferencia de los últimos dos años, cuando Argentina era la nueva estrella para los mercados financieros, esta vez Caputo deberá enfrentar un contexto adverso. La tensión cambiaria, que derivó en un pedido de ayuda al Fondo Monetario Internacional, cambió drásticamente el humor de los inversores con el país, que ahora dudan de la capacidad de cubrir las necesidades de financiamiento para el año próximo.

Justamente la tensión cambiaria local, ahora afectada en gran parte por la devaluación del real, será la excusa de Caputo para reunirse con su par brasileño, Ilan Goldfajn y oír de primera mano cuáles son las proyecciones que manejan en Brasilia sobre el futuro de su moneda y de la economía de ese país en tiempos preelectorales.

El temblor de los mercados emergentes, con foco en Turquía y luego en Brasil, y la guerra comercial entre Estados Unidos y China serán sin duda algunos de los temas que se discutirán en el simposio, que recién hoy por la tarde publicará la agenda completa de oradores, al que se prevé la asistencia de 45 banqueros centrales, 24 académicos, 25 banqueros de la Fed y 8 organizaciones financieras. En ese contexto, será clave las señales que envíe Jerome Powell sobre el ritmo de subas de tasas, luego de las presiones públicas que hiciera Donald Trump, quien dijo no estar "entusiasmado" con que la Reserva Federal aumente los tipos de interés.