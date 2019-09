El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, alertó que la implementación del control cambiario generó una interrupción de los créditos en dólares para financiar las operaciones de las pymes industriales exportadoras. "Desde que se implementó el control de cambios los bancos decidieron no renovar la prefinanciacion de exportaciones, algunos bancos directamente no las cotizan y otros lo hacen pero con una tasa de interés en dólares prohibitiva", alertó Rosato.

El presidente del IPA también señaló que existen cartas de crédito emitidas en el exterior y que ahora no pueden ser descontadas en los bancos locales por las restricciones cambiarias, lo que generó "un fuerte perjuicio por el atraso en la cadena de cobros de las exportaciones lo cual genera también atraso en la cadena de pago de la pyme para hacer frente a sus salarios, materia prima, energía e impuestos".

Un caso puso de relieve el conflicto: una pyme exportó a su principal cliente en Brasil durante julio contra una carta de crédito a 365 días emitida por un banco en Brasil. Ante la imposibilidad de esperar un año para efectivizar el cobro, la empresa industrial argentina aplica una herramienta tradicional que consiste en el descuento de la carta de crédito en una entidad financiera argentina, con el correspondiente pago del interés.

"La carta de crédito en cuestión fue emitida por un reconocido banco brasileño y además tiene una garantía de otra organización financiera internacional. Ya se había negociado su descuento con un banco local cuando se implementaron las restricciones del BCRA. Luego de los anuncios y aún con el descuento ya negociado, la empresa todavía no ha logrado que se liberen los fondos de la carta de crédito", detalló Rosato, quien se alarmó: "La pyme ya hace casi dos semanas está con este conflicto y si no logra cobrar en breve, no podrá hacer frente al pago de sus salarios, energía y la materia prima".