La soja subió 100 pesos en Rosario respecto del viernes, ya que ayer no hubo un valor abierto por la oleaginosa, y cerró en 5.500 pesos por tonelada, en una jornada “un poco más activa que la anterior”, informaron desde la Bolsa de Comercio local (BCR).

En lo que respecta al segmento diferido, no se registró un valor abierto, aunque “habría una idea de valor de aproximadamente US$ 272 por tonelada”, explicaron desde la entidad bursátil rosarina.

El maíz trepó 100 pesos respecto de ayer y se comercializó a 3.100 pesos por tonelada, mientras que con entrega contractual se ubicó en 3.000 pesos por tonelada.

En cuanto a las ofertas para entregas diferidas, se dio un valor abierto de US$ 160 para la descarga entre marzo y mayo, US$ 2 superior al de la jornada previa.

En tanto, las entregas de junio y julio se mantuvieron en US$ 150 por tonelada, mientras que. para la descarga en agosto se ofrecieron US$ 148, lo que significó una mejora respecto de ayer de US$ 1.

El trigo cerró a 3.400 pesos por tonelada y consiguió una mejora de 50 pesos en comparación con las negociaciones producidas ayer.

Por último, el girasol se vendió a US$ 290 por tonelada y el sorgo a 2.500 pesos por tonelada.