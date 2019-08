A primeras horas luego de un domingo agitado, las plataformas presentaban fallas y no ofrecían cotización. Por su parte, la página del Banco Nación no cargaba y hasta las 10:20 no se pudo saber a cuanto cotizaba el dólar estadounidense.

Asimismo, no fue la única que sufrió un colapso en las primeras horas del lunes. Al no contar con un valor de referencia, muchas se vieron afectadas y presentaron fallas, funcionaban de manera intermitente o directamente no ofrecían una cotización.

Excepto el Banco Nación, el resto de las webs funcionó de manera intermitente y muchas no funcionaron correctamente hasta no adquirir un valor de referencia, como en el caso del Banco Galicia y el Santander.

La cotización en los diversos bancos es muy dispar. Se encuentran expectantes a los pasos que va a dar el Banco Central y a las decisiones que tomará el Gobierno nacional. El holgado triunfo de Alberto Fernández en las PASO fue inesperado para los mercados, quienes esperaban que el candidato del Frente de Todosterminara arriba de Mauricio Macri, pero con una diferencia más estrecha.