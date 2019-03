El tarifazo del gas de entre 30% y 35% no será el único golpe al bolsillo de abril. El pasaje de subte aumentará 15,1% desde los actuales $16,50 a $19. Pero la cosa no quedará ahí: en mayo subirá otro 10,5% y llegará a $21. Por otro lado, el próximo lunes se incrementará el precio de los combustibles. Ese día, el Gobierno aplicará una suba del 2,8% en el impuesto a ese producto, tiene un impacto de 1% en el precio del gasoil y de 1,4% en el precio de las naftas. El presidente de la Fecac, la cámara de las expendedoras de combustibles, Gabriel Bornoroni, planteó que habrá un aumento adicional a raíz de la suba del dólar aunque no precisó porcentajes. Estos aumentos sumarán más presión a una inflación en plena aceleración.