La Cámara de Comercio y Servicios, una de las entidades empresarias más poderosas del país, le dio ayer un fuerte respaldo al rumbo económico actual a pesar de haber admitido que la coyuntura para el sector privado "no es fácil". Sin la presencia del presidente Mauricio Macri, el titular de la CAC, Jorge Di Fiori, afirmó que "el camino elegido por el Gobierno es el correcto y es la única forma viable de salir del populismo".

El líder de los empresarios mercantiles, ante el ministro de Producción, Dante Sica, acusó a la "tormenta en el mercado" y a la "vulnerabilidad externa" a los problemas que "golpearon a las empresas y a los ciudadanos de a pie". Abajo lo escuchaba la plana mayor de la CAC en el salón Golden Center del predio de Parque Norte, que comanda el sindicalista de Comercio, Armando Cavalieri.

"Los argentinos vivimos una coyuntura que no es fácil en materia económica, y no puedo no decirlo en esta oportunidad. Pese a los esfuerzos del Gobierno, la inflación continúa siendo elevada, la actividad ha registrado una sensible desaceleración en los últimos meses y las elevadas tasas de interés generan dificultades no menores a las empresas, particularmente de nuestro sector", admitió Di Fiori en su discurso de apertura del primer Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los Servicios (CS18) organizado por la entidad gremial empresaria.

El presidente de la CAC dijo que el sector es "consciente de que es un camino arduo", y aclaró que si bien "siempre es más fácil maquillar la situación actual que hacer cambios de fondo", al sostener que "es más cómodo hacer propuestas oportunistas", destacó la importancia de "encarar las medidas necesarias para superar el populismo". "Sin esas transformaciones, no saldremos del estado de postergación en el que nos encontramos sumidos como Nación desde hace largo tiempo", agregó en la apertura de la actividad", enfatizó.

La extensa jornada contó con diversos paneles, principalmente con funcionarios que explicaron al auditorio conformado por pymes comerciales los beneficios de programas de Gobierno. O el caso del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien adelantó que en los próximos días "se lanzará una batería de medidas que apuntan a la promoción de la demanda y el consumo, y algunas que apuntan a facilitarles la vida a las pequeñas y medianas empresas, y pequeños comercios de la ciudad de Buenos Aires".

El lugar en donde se pudo ver con más claridad una mirada del sector privado llegó de la mano de los jóvenes de la CAC. Milagros Etcheberry, Bernardo Arecco y Martín Guevara destacaron la importancia de "involucrarse" en las entidades para "modificar" situaciones que afectan al desarrollo de las inversiones. Avanzaron con un concepto económico, en el medio de las complicaciones del desarrollo actual, pero con mayor raíz social, un concepto que los une en el trabajo articulado con el J6: "De nada sirve tener buenos negocios si a la ciudad, a la región o al país les va mal".