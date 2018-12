Aunque las dificultades en las negociaciones encaradas por el Mercosur en los últimos años son evidentes, la nueva era del bloque comenzará el 1° de enero. Cuando asuma el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, la lógica empezarán a ser los acuerdos comerciales bilaterales, quebrando una tradición de consensuar estas decisiones entre los cuatro socios.

El "nuevo Mercosur", como ya lo llaman en ámbitos políticos y diplomáticos, tendrá dos sendas paralelas. Por un lado, continuarán -por ahora- las grandes rondas, como por ejemplo Mercosur-Unión Europea, o las cumbres con EFTA, Japón y Corea del Sur. Pero ya está definido que cada país podrá avanzar en tratados de libre comercio (TLC) con otras naciones, "siempre que no ocasionen perjuicios evidentes al resto de los socios", revelaron las fuentes gubernamentales a BAE Negocios.

Desde el futuro gabinete de Bolsonaro sostienen que el Mercosur hoy es desventajoso para Brasil

Un muy buen ejemplo es el de la industria automotriz. Cuatro terminales (Toyota, Renault, Peugeot y Volkswagen) comenzaron a negociar mayores exportaciones a Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana a principios de noviembre. "Ahora, no hay dudas de que el Mercosur se reformará en su dinámica. Se van a tomar las medidas necesarias para agilizar acuerdos. Si hay conversaciones con países que no traen perjuicios al resto del bloque, todos se van a liberar mutuamente para no ser una mochila, no obstruir", dijeron desde el segmento de las terminales, posición compartida por fuentes del Mercosur.

En esta dirección, el mismo representante del Ejecutivo afirmó que "la idea de flexibilización viene de la mano de no poder avanzar en las negociaciones externas". Está claro entonces que, más allá de la preocupación por el plan exterior de Bolsonaro, la Casa Rosada ya desea buscar nuevos mercados con aranceles menores o nulos, por fuera del Mercosur, una postura que no se observaba hasta ahora y que fue anticipada por este medio.

La futura ministra de Agricultura designada por Jair Bolsonaro, Tereza Cristina, exigió cambios profundos en el Mercosur y advirtió que si éstos no ocurren, Brasil puede abandonar el bloque regional. "Necesitamos ver nuestros intereses; Brasil intenta fortalecer al Mercosur al decir lo que quiere" pero si sus planteos son desoídos "en un caso extremo Brasil sale", declaró.

El grupo sudamericano "no puede continuar como está porque es desventajoso para nosotros", señaló la colaboradora del presidente electo Bolsonaro. Por un lado, los mercados del Mercosur han perdido importancia, ya que representan solamente un 9% del comercio exterior de Brasil. "Si Bolsonaro se quiere cortar solo, no queda mucho que hacer. Pero yo creo que Brasil quiere recuperar libertad en su política comercial en general", agregaron desde el Gobierno.

Uruguay, el pionero

Uruguay era el único país que desde hace años viene reclamando una mayor apertura del Mercosur, vía la eliminación o modificación de la cláusula 32, que obliga al consenso de todos los miembros para firmar acuerdos comerciales.

Sin ir más lejos, la administración de Tabaré Vázquez está muy interesada en sellar un TLC con China y ya avanzó con varias reuniones a pesar de la resistencia del resto del bloque. El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa expresó recientemente: "Si vamos a cumplir la cláusula 32, hay que cumplir todas las otras". El funcionario uruguayo dijo que si bien el Mercosur se rige por una cláusula que obliga a sus miembros a buscar negociaciones conjuntas, existen otras en las que se habla de no "obstaculizar el comercio".