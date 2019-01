Con críticas a la gestión de Cambiemos y sin querer volver al pasado, las entidades del agro se verán las caras hoy cerca del mediodía en la sede de Coninagro, con el objetivo de ir delineando las necesidades que tiene el productor y que deberán tener en cuenta los candidatos para las próximas elecciones. Retenciones, economías regionales y competitividad, son algunas de las prioridades que impulsará la Mesa de Enlace.

Si bien cada una de las agrupaciones del campo tiene autonomía a la hora de elegir una u otra línea política afín a sus principios, los presidentes rurales buscarán nuevamente poner sobre los candidatos los puntos del documento que se firmara tiempo atrás sobre la necesidad de tener una agenda agropecuaria que le dé previsibilidad al sector. Los productores pedirán que el ajuste no sólo debe ser del trabajador sino también de la política.

"Se necesita escuchar políticas en serio y no demagogias, dado que hasta ahora estamos en la caja de poner y nunca en la caja de sacar", graficó a BAE Negocios el vicepresidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía.

Uno de los temas sensibles son los derechos de exportación. Si bien Cambiemos cumplió con sacar el impuesto a la totalidad de los granos, con excepción de la soja que bajaba en forma gradual. Este fue reformulado en octubre de 2016, pero luego sería nuevamente establecido para todos los productos.

Desde Coninagro, su titular Carlos Iannizzotto señaló que en lo que queda de la actual gestión "es necesario un mayor compromiso por parte del Estado". "Me refiero a las mesas de competitividad dado que después de tanto diálogo no hay respuestas y eso es porque la participación del Gobierno no es seria, y es muy remiso", sostuvo.

Afirmativo

Las distintas mesas de competitividad no llevaron a nada. Ejemplos hay varios. Uno de ellos es la lechería que sigue sin darle respuesta al tambero que recibe hoy precios por debajo de su costo.

Otro es el de la maquinaria agrícola, donde hace poco el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de la Maquinaría Agrícola (Cafma), Raúl Crucianelli, fue contundente: "La verdad es que no hemos avanzado en nada"; y calificó como "una decepción" el balance de las gestiones realizadas en esa instancia.

Iannizzotto también señaló la preocupación de las entidades por las inundaciones y que tiene que ver con la falta de "seguros agrícolas", un tema que había prometido Cambiemos y que finalmente no se logró. Hoy se avanza en la realización de obras para mejorar los riesgos climáticos.

Por lo pronto, las entidades pondrán nuevamente a disposición de los partidos políticos el documento que refiere a las necesidades del sector, a saber: impuestos más "progresivos" en donde si es posible se elimine las retenciones o en su caso se "segmente" a favor de los pequeños productores. Impulsar una política a largo plazo para las economías regionales que le permita darle competitividad mas allá del dólar.

La falta de infraestructura principalmente en caminos, es otro de los reclamos diarios del sector agropecuario que la política deberá también tomar nota.