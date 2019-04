El Gobierno renovará mañana el Programa Ahora 12 por cuatro meses, hasta el 31 de agosto, pero con una debilidad enorme: las tasas de interés son superiores al 35 por ciento en todas las variantes de cuotas.

El programa funciona para los productos y comercios adheridos de jueves a domingo, menos los celulares 4G que se pueden adquirir durante toda la semana. El actual programa vence hoy y los planes Ahora 3 y 6 -los más utilizados- tienen tasas del 37% y 42%, respectivamente. De esta forma, el Gobierno "desoyó un reclamo" de la Cámara Argentina de Comercio y CAME, que pedían un programa los siete días de la semana y una tasa que fuera inferior sensiblemente, apuntaron tres fuentes privadas.

Las tarjetas que participan son Argencard, American Express, Cabal, Diners, Mastercard, Nevada, Visa, Tarjeta Shopping, Nativa, SOL y Mutualcard. Las tasas de interés de Ahora 12 son 46,15% anual, con un costo financiero total de 60,49% mientras que para Ahora 18 son de 47,35% y 63,50% anual, en forma respectiva. En tanto que para Ahora 3 es de 37,48% y 47,36% y Ahora 6 es 42,76% y 54,78% anual, según consta en la web.

"El Ahora 12 casi no se usa. Las únicas compras son por Ahora 3 y 6 y nada se cambia. Estamos impactados porque no hay señales de modificaciones y no se piensa en el consumidor", sostuvieron fuentes de ambas entidades. Días atrás la Cámara Argentina de Comercio (CAC) le mandó una nota al ministro de la Producción, Dante Sica, en la que le pidió la continuidad del plan, que a la postre, es el único que hay actualmente para favorecer el consumo mediante financiamiento.

Los productos que se pueden comprar son aires acondicionados, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers, televisores muebles, Indumentaria, prendas de vestir para hombres, mujeres y niños. Incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir, calzado y Marroquinería, carteras, maletas, bolsos de mano, artículos de marroquinería de cuero y otros materiales y materiales y herramientas para la Construcción.

También se pueden comprar pasajes en ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos habilitados por el organismo provincial competente, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, y excursiones y actividades recreativas, todos servicios a ser prestados íntegramente dentro del Territorio Nacional.