El Gobierno ingresa hoy a través de la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2020 que deberá ser aprobado antes de fin de año por el Congreso, pero que no tendrá tratamiento legislativo hasta que no haya presidente electo. Las proyecciones que enviará el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, contemplan un dólar a $67 pero que tocará un techo de $75 para el cierre del próximo ejercicio, un crecimiento del 1% de la economía y una inflación del 34%.

La denominada ley de leyes será presentada a las 15.00 y mantendría la meta de superávit fiscal primario del 1% del PBI, un resultado financiero del 2,5% y un crecimiento económico del 1% tras una caída estimada para este año del 2,6%. Así, el Gobierno redujo así las estimaciones de crecimiento del 3,5% proyectadas al enviar, a mediados de año, el adelanto presupuestario. Se estima que los recursos totales crecerían un 47% y las erogaciones un 36%.

El proyecto no contempla la refinanciación del pago de los vencimientos de algunos títulos emitidos tanto bajo legislación local como extranjera, ya que para eso necesita la aprobación del Congreso. Debido a que esa iniciativa todavía no está cerrada, el proyecto de Ley de Presupuesto no contemplará esta prórroga y se tomarán los datos del programa financiero vigente.

Para este año, la Balanza de Pagos, que reúne todos los movimientos financieros y de bienes y servicios con el exterior, cerrará con un déficit en torno al 0,9% del PBI, pero para el año próximo se espera una ganancia del 0,4%.