La actividad económica de abril también mostró números flojos. Según el Grupo SBS, el cuarto mes del año tampoco muestra dinamismo para el PBI y, según los primeros datos adelantados del mes, registró una caída de 0,4% intermensual contra los registros de marzo. Aclaración: el dato no toma en cuenta el desempeño del agro, que por factores puramente estadísticos impulsará al alza. Así, con un salario que no frena su deterioro, tasas de interés por las nubes y un consumo interno que no arranca, la actividad todavía no da señales de reacción.

La dinámica del salario real es la clave: la inflación mostró gran resiliencia en los primeros meses del año, con picos de 3,8% en febrero, de 4,7% en marzo y un número de abril que se prevé que estará en torno al 4%. El salario nominal fue bien por debajo.

Lo destacó el director de Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina: "Los datos negativos de la industria y construcción en marzo reanimaron la discusión sobre la recuperación registrada por el Emae, de tres meses de expansión desestacionalizada desde diciembre del año pasado. A diferencia de otras recuperaciones, aún no se observa mejora del salario real".

Ecolatina destacó que la dinámica del salario real pone en discusión el supuesto piso para el PBI

Sigaut Gravina hizo referencia, de esa manera, a que según el Indec desde noviembre la actividad -aunque siempre en el pozo de la recesión- registró tres meses de recuperaciones parciales que permitían pensar que no seguiría cayendo. Pero la actividad de marzo dará una nueva caída y ahora eso está en discusión. ¿Qué tan sostenible fue la mejora de diciembre-febrero? En Ecolatina prevén mejora en abril y mayo, por el agro, pero el futuro es incierto y dependerá de la dinámica del dólar, que podría dispararse a medida que se acerquen las elecciones.

Otro dato parece poner en discusión la posibilidad de que haya un despegue: desde noviembre, momento en el que supuestamente la actividad tocó el piso, el salario real cayó 1,1% en términos reales, según datos del Indec. Ecolatina proyecta, además, que seguirá contrayéndose hasta mayo.

Esa dinámica contrasta fuerte con las salidas de las últimas recesiones. Tanto en 2009, como en 2012, 2014 y 2016, los primeros cinco meses posteriores al momento en el que el PBI tocó su piso fueron de recuperación clara del salario real (ver gráfico). Y es que el consumo de los privados representa el 74,2% del PBI.

Así, no hay factor de la demanda que traccione de manera clara y mucho menos de forma sostenible. El consumo minorista se desplomó 13,4% en abril, según CAME. La inversión cayó 18,1% en marzo, según el último dato publicado por Orlando Ferreres y Asociados.

El Indec publicó ayer los términos del intercambio del primer trimestre, que cayeron 2,4%, lo que determinó una contracción de 2,3% en las exportaciones. Y eso tras una devaluación de más de 120%. Finalmente, en marzo la contracción real del gasto público corriente fue de 14,7% y la de capital de 31,2%. Sin clientes, nada tracciona a la producción.