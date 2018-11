El Gobierno continuará esta semana con su gira mundial para conseguir nuevos apoyos internacionales, tras la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI de la nueva versión del acuerdo stand-by. En este caso la gira, que la semana pasada tuvo pasos por Londres y Nueva York, continuará por China y será encabezada por el presidente del Banco Central ( BCRA), Guido Sandleris, el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, y el exministro de Producción y actual presidente del BICE, Francisco Cabrera. La agenda, que arranca el miércoles, ya cuenta con 8 reuniones confirmadas con bancos, organismos oficiales, empresas e inversores y se pretende sumar nuevos encuentros.

De la a comitiva participarán funcionarios de primera, segunda y tercera línea del Ministerio de Hacienda, del BCRA y de Cancillería. Se destaca la figura saliente de Sandleris, quien viene mostrando logros, al menos de corto plazo, en su arriesgado plan monetario y cambiario. Logros que buscará transmitirle a su par, el presidente del Banco Popular de China, Zhou Xiaochuan.

"Una misión oficial viajará a China la semana próxima con el objetivo de informar sobre el contexto macroeconómico argentino y sus perspectivas. Buscará fortalecer los lazos con entidades de gobierno, bancos e inversores de ese país para potenciar las oportunidades de inversión, principalmente en infraestructura", comunicaron desde Presidencia acerca del viaje que realizará la comitiva.

Sandleris se encargará -tal como afirmaron desde el BICE-, "de comunicar la parte de política monetaria" mientras que Cabrera y Bausili se harán cargo de las partes macroeconómica y financiera". Y, ante la consulta de BAE Negocios, agregaron: "Se busca no generar una expectativa exagerada respecto a la gira porque no hay ninguna. Se trata de una especie de road show, contar el estado de situación, en una presentación político-protocolar. Quien lo encomendó fue el presidente Mauricio Macri, para que se realice antes de que venga el presidente de China, Xi Jinping". Además, las fuentes agregaron que en la agenda no figuran conversaciones específicas sobre una ampliación del swap.

Tal como afirmaron desde Casa Rosada, "las actividades comenzarán el 7 de noviembre en la ciudad de Pekín y se prolongarán durante tres días, con una agenda que incluye un encuentro con empresas chinas y cerca de 10 reuniones con diversas entidades públicas y privadas, entre las cuales se destacan el Banco Popular de China, que es el banco central; la China International Capital Corporation, una compañía de banca de inversión y servicios financieros; Sinosure, una empresa estatal que otorga seguros de crédito a la exportación; el Exim Bank, que es el banco ejecutor de la política gubernamental de industria, comercio internacional, diplomacia y economía; el Banco de Desarrollo de China, que es el responsable de recaudar los fondos para financiar grandes proyectos de infraestructura, y el Bank of China, uno de los cuatro bancos comerciales del Estado más grandes de China".

Y agregaron: "El equipo se estructuró con el fin de transmitir los avances del plan económico del Gobierno en función del acuerdo de asistencia financiera alcanzado con el Fondo Monetario Internacional y explicar las políticas que se están llevando adelante en materia monetaria, de equilibrio fiscal, así como los avances del plan de inversiones en infraestructura y las proyecciones para 2019. Se espera que la misión tienda a fortalecer los lazos económico- comerciales entre ambos países en instancias previas a la venida al país del presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del G20".

Una agenda que, tal lo esperable por las particularidades de cada estructura económica, luce mucho más cargada de encuentros con instituciones públicas, respecto a las de Nueva York y Londres. En ese sentido, la inversión desde china creció fuerte en los últimos años de la mano de los aportes que se focalizaron especialmente en los proyectos de infraestructura.