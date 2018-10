El Banco Central aprovechó los pocos vencimientos en Leliq para testear la estabilidad cambiaria y bajar la tasa en más de un punto porcentual. La autoridad monetaria llevó el rendimiento promedio de las letras de liquidez a 7 días a 70,626% ayer, lo que implicó un recorte de 113 puntos básicos respecto del último viernes y de casi 3 puntos porcentuales desde el máximo alcanzado el 8 de octubre pasado, de 73,53 por ciento.

Tras la reducción de tasas, el dólar cerró el día con un avance de 6 centavos en la plaza mayorista, a $36,90, pero cayó a un promedio de $37,77 en las pizarras de los bancos, 7 centavos por debajo de la jornada anterior.

El BCRA salió a probar al mercado en una rueda en la que debía renovar apenas $12.410 millones en Leliq, menos del 10% de los vencimientos del último viernes. La entidad adjudicó $39.370 millones, por lo que absorbió en el comienzo de la semana $26.426 millones.

Según el analista financiero, Christian Buteler, debido a que el Central está sobrecumpliendo la meta de base monetaria (la base monetaria no sólo no está creciendo sino que está cayendo) "podría intentar dejar más pesos en la calle y con eso ver si puede aliviar un poquito la tasa". Sin embargo aclara que, debido al bajo vencimiento de Leliq de ayer, no fue "un día representativo" y habrá que esperar a ver si consolida la tendencia hoy.

"Ya la semana pasada la tasa fue menor en promedio que la semana anterior, entre 75 y 100 puntos básicos", destacó Buteler.

En la city prevén que la expectativa por el desembolso de u$s5.700 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los próximos días, luego de que el directorio del organismo aprobara finalmente el viernes el nuevo acuerdo con la Argentina, mantenga al tipo de cambio cerca del piso de la banda de flotación en el corto plazo.

Con un dólar más tranquilo, también esperan que comience a cerrarse aún más la brecha entre el dólar mayorista y el minorista.

En lo inmediato, el mercado podría mostrarse algo más volátil debido al cierre de mes. "Como ocurre habitualmente en cada fin de mes, los precios del dólar suelen reaccionar a una mayor presión compradora derivada de la necesidad de cubrir posiciones y finiquitar operaciones que vencen el próximo miércoles", señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Ayer el tipo de cambio mayorista registró picos máximos en $36,92 y mínimos en 36,77 pesos. A pesar de la proximidad del cierre de mes, el volumen operado se redujo un 22% ayer respecto del viernes, a u$s439 millones.

En tanto, las reservas internacionales del Banco Central cayeron u$s196 millones ayer, después de perder otros $218 millones el viernes, y finalizaron en u$s 47.867 millones. En lo que va del mes, las tenencias del BCRA acumulan una baja de u$s1.125 millones.