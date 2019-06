El informe del IPI publicado ayer mostró que el 87,4% de los empresarios no esperan que haya mejoras por el lado el mercado interno. Además el 70,6% no prevé que mejoren las exportaciones. La mirada de los fabriles coincide con la de los analistas, que tampoco proyectan mejoras sustanciales para la actividad en general y para la manufacturera en particular.

Desde LCG informaron: "Los datos que se conocen de mayo muestran que se mantiene la baja performance de la actividad, razón por la cual es posible que estos sectores muestren cierta estabilidad durante ese mes, pero no fuertes mejoras".

ACM afirmó: "El freno se profundizó en los últimos meses. Preocupa la industria, donde muchos subrubros son intensivos en mano de obra, lo cual se vio reflejado en el deterioro de los indicadores sociales".