Ni el frente interno ni el frente externo jugaron a favor ayer del Banco Central y, tras el cerco que le puso el último viernes, el dólar subió 16 centavos y finalizó por encima del los $22,30 en las pizarras. El presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, y su equipo quedaron "muy satisfechos" con la rueda de ayer, ya que consideran que el tipo de cambio se movió poco y que la devaluación del peso estuvo en línea con la depreciación del resto de las monedas de la región.

Los bancos no liquidaron lo que esperaba el mercado, analistas calculaban que debían vender alrededor de u$s1.500 millones para ajustarse al nuevo límite del 10% establecido por el BCRA para sus posiciones en moneda estadounidense, pero operadores afirman que la magnitud del desarme de ayer por parte de las entidades financieras estuvo lejos de lo previsto. No obstante, desde la autoridad monetaria aseguran que la medida es "preventiva" y que su principal objetivo es impedir nuevas compras y no sumar más oferta.

"Con una baja importante del volumen operado, del 28% respecto del viernes, no se vieron ventas de dólares en el mercado de cambios de los bancos en cantidad como se esperaba para ajustarse a la nueva normativa, que baja el porcentaje de su posición en divisas extranjeras", señaló Fernando Izzo, director de ABC Mercado de Cambios.

A su vez, el contexto mundial no ayudó a relajar la demanda, ya que el dólar en el mundo alcanzó su nivel más alto de 2018. El índice dólar, que mide a la divisa estadounidense contra una canasta de monedas, trepó a 92,974 unidades, su nivel más alto desde diciembre último, ante la expectativa de que los aumentos en la tasa de interés y el avance de la inflación en Estados Unidos fortalezca la divisa.

"En un escenario global que sigue presentándose muy complejo y con un proceso de apreciación del dólar en el mundo, la vulnerabilidad local amplifica los efectos de esos movimientos con un impacto que incorpora factores locales para mantener todavía cierta presión sobre el tipo de cambio", señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Con pocas ofertas de las entidades financieras y una demanda alentada por el mal clima internacional, el dólar cerró a $21,96 en la plaza mayorista, 16 centavos por arriba del viernes, y a un promedio de $22,33 en las pizarras de los bancos, 5 centavos por encima de la rueda previa.

La depreciación del peso ayer fue muy inferior a la de sus principales pares de la región, ya que estuvo contenida por las medidas que tomó el BCRA el viernes (suba de tasa al 40%, baja del límite a las posiciones en dólares de los bancos y señal de que está dispuesto a intervenir en el mercado de futuros de ser necesario). El real brasileño cayó ayer un 0,82 % frente al dólar, el peso mexicano se devaluó un 1,19% y el peso chileno perdió un 1,25 por ciento.

El Banco Central no intervino ayer en la plaza cambiaria pero sí en el mercado secundario de Lebac para tratar de absorber más pesos. Según informó la entidad, vendió casi $19.000 millones en letras a junio y elevó las tasas al 38%, más de 3 puntos por encima del viernes pasado.