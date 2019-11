A más de un mes de que asuma la presidencia, Alberto Fernández empieza a diseñar el plan para el campo que tiene como eje un cambio en las retenciones que se aplicaran en la próxima cosecha. La posibilidad de que esto se dé ya genera discusiones entre entidades que lo aceptan y otras que lo rechazan de plano.

"No vamos a dar las medidas para el sector hasta después que asumamos", confirmaron fuentes cercanas a Alberto. De esta forma respondieron a la Mesa de Enlace que esperaba saber de antemano lo que se viene para el agro.

"Si todavía no hay señales de hacia dónde vamos, todo esto se va a ir demorando", dijo el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, quien explicó que "todo lo que esté vinculado con la volatibilidad va a demorar (la venta de granos) y ayudar a la especulación, que es entendible".

El cooperativista apunta a lo que puede pasar en materia de derechos de exportación. Hoy hay algo mas de 23 millones de toneladas de soja que no tienen precio. La mismas están valuadas en US$8.400 millones. Las fuentes cercanas a Alberto Fernández no quisieron dar detalles de lo que se viene, pero si dejaron entrever que no se eliminará las retenciones al menos en el corto plazo.

El campo sabe que habrá un porcentaje mayor. Muchas son las posibilidades que suceda. En el entorno de Fernández entienden que el peso por dólar exportado quedó desactualizado y hablan ya de eliminarlo e ir por porcentajes fijos. La idea de reducirlos es una promesa siempre y cuando haya un "crecimiento de la producción".

Por lo pronto, el campo vuelve a tener sus diferencias sobre este tema. Este se dio entre dos entidades que pertenecen a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Se trata de Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), presidida por Gabriel De Raedemaeker, que emitió una carta donde sostienen su "rechazo categórico a las políticas que propician la continuidad de los derechos de exportación que pesan sobre productos que el país vende al mundo y que tienen su máxima incidencia en aquellos que provienen del rubro agropecuario".

La misiva no es más que una respuesta a Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), cuyo titular Matías De Velazco, afirmó en un entrevista que "no es momento para sacar las retenciones;". "Claramente no se va a pedir que se eliminen", sostuvo.