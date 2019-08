Los activos argentinos tuvieron una nueva jornada de relativa calma y lograron una leve recomposición, de la mano de un dolar estable, que se mantuvo en el orden de los $57 para la venta al público minorista.

Analistas consultados opinaron que "los activos argentinos se recuperan lentamente tras la devaluación posterior a las PASO, aunque persiste la incertidumbre", en un entorno en donde el riesgo país bajó por segunda jornada consecutiva y cerró en torno de los 1.795 puntos.

En cuanto a las acciones que cotizaron el el BYMA, se trató de "una rueda errática, y con bajo volumen de negocios", las acciones lideres registraron una suba marginal de casi 0,09%, expresaron los agentes de Bolsa.

En la jornada anterior, la Bolsa había experimentado una mayor recuperación, la haber rebotado casi 2,75%.

"El mercado local se movió hoy bajo un entorno de reducidos negocios, y con escasa volatilidad. Esto se debió a la relativa calma en el sector cambiario, como también a la falta de noticias de fuste", indicaron desde RavaBursatil.

En lo que respecta al índice S&P Merval clausuró la sesión en torno a los 27.983 puntos, con un volumen en papeles privados que ascendió a $754 millones.

En cuanto a lo mas destacado del panel líder, tuvieron mejor desempeño Cresud (+8.41% ) y Pampa Holdiing (+2.44%). Y por el lado de los títulos públicos, lo mas negativo quedo para el Bonar 24 ( –1.43% ) y el bono que vence el año próximo en dólares (AO20D), con una caída de -1.04%.

En tanto el riesgo país argentino mantuvo la baja gradual este jueves, aunque sigue en cifras máximas en una década.

La jornada tuvo un día relativamente calmo en el mercado cambiario; el dólar se mantuvo estable en torno a los $57 este jueves, en una rueda en la que el Banco Central no vendió reservas, a contramano de la postura de la jornada previa.

En el mercado mayorista, la cotización ganó siete centavos en relación al cierre previo y finalizó en $55,09; en tanto, en la punta minorista, el Banco Nación cerró sus operaciones con un dólar a $57, al igual que el jueves.

"Con muy bajo volumen negociado, la divisa norteamericana avanzó levemente sin ventas de reservas del BCRA", resumió el financista Gustavo Quintana.

Por le contrario, sí se colocaron los US$ 60 millones subastados a instancias del Ministerio de Hacienda.

En cuanto a las reservas, las mismas terminaron en US$ 58.408 millones, en el día bajaron US$ 484 millones y en el mes caen US$ 9.491 millones.

Durante la fornada el presidente Mauricio Macri confirmó que el Fondo Monetario Internacional ( FMI) volverá a la Argentina "la semana que viene", mientras se mantiene la expectativa por el último giro que el organismo deberá hacer al país, de US$5.400 millones.

"El Fondo viene la semana que viene, estamos en contacto; el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza está trabajando; el equipo económico sabe lo que pasó; mi prioridad es cuidar a los argentinos", expresó el mandatario durante su exposición en el Malba.

La visita de los enviados del FMI genera expectativa debido al acuerdo que el organismo firmó con el Gobierno y que ambas partes deberán revisar a la luz de las nuevas medidas económicas adoptadas por Macri tras la derrota en las elecciones primarias.

También apareció un informe del influyente Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), consorcio integrado por banqueros, que asegura que el peso está 10% más barato de lo que debería.

En el documento difundido hoy que lleva la firma de Robin Brooks, Martín Castellano y Greg Basile, el IIF afirmó que tras la disparada del dólar del 12 de agosto último, ahora el peso argentino está "significativamente subvaluado" en base a su modelo.

"Nuestro modelo muestra que el impacto acumulativo de la depreciación pasada ahora es tan grande que, la cuenta corriente es positiva; esto está por encima de nuestra estimación para la posición de equilibrio de Argentina (un pequeño déficit), lo que significa que el peso ahora está significativamente infravalorado en un 10%", afirmaron los ejecutivos del IIF.