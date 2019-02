En el BCRA ya advierten que la fuga de capitales volverá a crecer en enero y que el número podría llegar a duplicar al de diciembre. El dato oficial todavía no está cerrado y será publicado recién el 21 de febrero pero esa es la expectativa en los despachos de Reconquista 266. Por eso insisten, a pesar de las críticas, en que la expectativa por una baja de tasa acelerada es más una ansiedad de la prensa y de los industriales que de ellos.

Una visita al BCRA es una experiencia que condensa algunas de las principales tensiones que se viven en la calle. En la puerta del edificio una bandera colgada por la comisión gremial interna reza: "Bajen las tasas o nos rematan la casa". Adentro, en off, la palabra más repetida durante las conversaciones acerca de la política monetaria es, se hable con la autoridad con la que se hable, "cautela".

"Hoy el verdadero trigger de una potencial dolarización son las elecciones. Que la gente crea que se tiene que proteger. Todas las tenencias de los extranjeros y los incrementos de los activos en pesos son dolarizables. Se ve en cómo crecieron los plazos fijos. Eso es dolarizable", señaló una alta fuente.

Afirman que el apuro por bajar tasas “es más de la prensa y los industriales que del Banco Central”

Eso sí: dicen que esos pesos, que se pueden ir a dólares, no serían tan problemáticos. Y es que, insisten, los dólares que tiene el Tesoro para vender, y el margen del Central en futuros, duplicarían al flujo potencialmente dolarizable. Los activos en pesos que se pueden fugar, según sostienen, tomando en cuenta tenencias de extranjeros y el diferencial de crecimiento de los activos en pesos, podrían llegar a un total de u$s4.000-5.000 millones.

Algunos números contradicen ese optimismo. Desde el CESO esperan una fuga de u$s21.000 millones en 2019. Otra consultora, dirigida por un importante ex funcionario, pero que no publica sus datos, espera que sea de u$s22.000 millones y concluye que incluso con una hipotética renovación floja de Letes, de 20%, el Gobierno quedaría a punto de cubrir las necesidades. Y en definitiva, en realidad, la variación del stock de plazos fijos en pesos desde septiembre es equivalente a casi u$s8.000 millones y los vencimientos de Lecap totalizan otros casi u$s6.000 millones entre abril y noviembre. Bastante más que lo que señalan los directivos del banco de bancos.

Según los cálculos oficiales, el Tesoro cuenta con u$s10.000 millones para vender y contrarrestar esa demanda y también el Central con intervenciones por u$s3.000 millones en futuros. En un escenario pesimista la cuenta no daría el doble que lo potencialmente dolarizable, a lo que hay que sumarle los vencimientos de Letes en dólares por u$s8.466 millones entre abril y noviembre.

En el BCRA los ojos están puestos ahí y no en satisfacer los pedidos de una baja de tasas. La idea es no poner en la calle una cantidad de billetes que pueda alimentar a la fuga y provocar una nueva disparada del dólar. Por eso la palabra más repetida es "cautela". Y por eso, a pesar de que el FMI autoriza a comprar divisas hasta u$s150 millones diarios cuando el dólar perfora la banda inferior, el anuncio de la semana pasada puso un moderado tope de u$s75 millones. Y es que, por cada dólar que el BCRA compra, inyecta el equivalente en pesos en la economía. Esa emisión tiene la capacidad, por un lado, de bajar la tasa, y también tiene un potencial de dolarización.

"No creemos que pueda volver el déficit comercial por una apreciación cambiaria. Lo que sí puede pasar es que de repente la gente tenga miedo y se dolarice. Esa es la parte que nosotros también controlamos con nuestra generación de pesos. Por eso somos prudentes", dijeron.

Así, volvieron a desestimar las críticas del sector industrial, que exige una baja veloz de la tasa. En el BCRA señalaron: "La ansiedad en ese sentido es sólo de la prensa y los industriales pero no nuestra". El 23 de enero, el vicepresidente del BCRA, Gustavo Cañonero, dijo que el crédito iba a reactivar recién después de que lo hiciera la economía. Tal como destacó BAE Negocios, la respuesta de los empresarios fue lapidaria. "Es como decirle a un niño que no será alimentado si primero no crece. Así no habrá recuperación", señalaron.