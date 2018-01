El titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, advirtió hoy que impugnará en la Justicia los nuevos aumentos de las tarifas anunciados hoy por el Gobierno, al cuestionar que "no se hizo el procedimiento correcto, que implica llamar audiencias públicas" para determinar el incremento.

"Son aumentos que no los van a poder poner en funcionamiento porque no hicieron el procedimiento correcto y no llamaron a audiencias. Vamos a impugnarlo en la Justicia", aseguró Polino en diálogo con BAE Negocios, donde además sentenció que los incrementos son "desproporcionados".

También criticó que el Gobierno anunciara el nuevo esquema tarifario que regirá a partir del 1 de febrero "en medio de las vacaciones". Manifestó que esto lo hizo "para evitar la discusión y adelantar el trámite sin los pasos que corresponden".

En cuanto al nuevo sistema de Red SUBE, que brindará beneficios a quienes usen más de un transporte público, afirmó que le parece "una buena decisión", pero advirtió que quien tome "varios transportes por día va a tener que pagar varios boletos, aunque sea con descuentos".

En este sentido, consideró "es mejor el sistema multimodal" que se aplica en muchos países de Europa en el que "pagando un boleto único, el usuario tiene acceso a distintas redes de transporte durante todo el día".

Para el ex candidato a legislador, el aumento "va impactar negativamente en el bolsillo de todos, porque no es un aumento aislado sino que se suma a otros como el de todos los servicios públicos, los peajes, los estacionamientos, las prepagas, los celulares, entre otros".

"Los aumentos que vienen anunciando no vienen en la misma proporción que los incrementos de los haberes de los trabajadores", finalizó Polino.