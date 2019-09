En otra rueda con estabilidad cambiaria y sin intervenciones del Banco Central, el dólar estadounidense cerró $53,88 para la punta compradora y $58,13 para la vendedora, según el promedio de la autoridad monetaria, es decir, dos centavos por debajo del cierre de ayer. El dólar blue opera a $58,50 y achicó la brecha de los últimos días con el tipo de cambio spot.

Sin embargo, a raíz del auge del llamado "rulo", las cotizaciones paralelas que se operan en la Bolsa de Buenos Aires se mueven con fuerte alza. El dóla MEP, que se realiza principalmente a través del Bonar 2024, sube 2,1% a $62,39 y el "contado con liqui", también conocido como dólar YPF, avanza 3,4% a $65,73.

El mecanismo es sencillo y otorga grandes ganancias casi inmediatas: los inversores compran dólares al precio oficial y con ellos adquieren títulos en dólares, que luego venden en pesos. Así, consiguen una diferencia de alrededor del 7% sólo con un par de clics.

Dolar Paralelo: $58,50 — Dolar Blue (@DolarBlue) September 10, 2019

En el Banco Nación junto al Credicoop ofrecieron la cotización "tradicional" más barata del mercado, que se mantuvo sin modificaciones durante la rueda y cerró a $54 para la compra y $57 para la venta. En el universo fintech, Bull Market Brokers publicó un precio $56 para la punta compradora y de $57 para la vendedora.

En el segmento mayorista, donde operan los grandes jugadores del mercado, la divisa estadounidense experimentó cierta volatilidad pero culminó la rueda apenas un centavos por debajo de la rueda previa, con un valor de $55,81 para la compra y $56,01 para la venta.

En relación al segmento mayorista, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, explicó que el volumen de negocios bajó 28% respecto de ayer. "El tipo de cambio comenzó a retroceder hasta llegar a un mínimo de $55,92 pero sobre el cierre algunos bancos cubrieron sus posiciones, elevando el valor de la divisa hasta la figura de $56".

Y agregó que "no se detectó ventas del Banco Central, según operadores. El volumen operado no dio para que intervenga la autoridad monetaria". La cantidad negociada en el segmento de contado fue de US$381 millones, mientras que no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE.

¿Qué pasó con la tasa de Leliq?

La tasa de política monetaria finalizó a 85,99%, aunque en la segunda subasta de la rueda convalidó una tasa máxima de 86%. El Banco Central, dirigo por Guido Sandleris, adjudicó $235.333 millones sobre vencimientos por $232.184 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $3.149 millones.