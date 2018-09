El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunió hoy con representantes de la Corriente Federal, quienes le manifestaron las razones por las que convocan el paro de mañana y los problemas que sufren diariamente los trabajadores producto de la difícil crisis socioeconómica por las que atraviesa el país.

Sobre el encuentro, Massa, que estuvo acompañado por los diputados nacionales Marco Lavagna y Carla Pitiot, dijo que quiere “escuchar, conocer y acompañar la situación que plantean” los dirigentes gremiales “de cara al paro, porque en un momento donde los salarios se destruyeron con la inflación, no importa quién convoca”, al tiempo que señaló que “no se puede ser neutral ante la pérdida de empleo y salario”.

Durante el cónclave que tuvo lugar en las oficinas que posee el Frente Renovador en avenida Libertador y el cual se extendió por el lapso de dos horas, el ex intendente de Tigre, consideró: “Vivimos la contradicción que un laburante paga más impuestos de acuerdo a su trabajo, que alguien que tiene la plata afuera del país”, para luego señalar que “el salario no es ganancia, es remuneración, y esto es una definición que da la Corte Suprema, no es algo que se nos ocurre a nosotros”.

Los representantes de la Corriente Federal, entre los que se hicieron presentes Omar Plaini (Canillitas), Sergio Palazzo (Bancaria), Miguel Díaz (UDOCBA), Horacio Gilini (SADOP), Pablo Biro (APLA), Carlos Zolezzi (SOEESIT) y Pablo Moyano (Camioneros), pusieron distancia con el Gobierno al advertir que el presidente Mauricio Macri “no escucha a quienes pedimos una alternativa” al tiempo que afirmaron que sí existe una variante “al ajuste y los despidos” por lo que “esa es la clave para el futuro”.

En la reunión también estuvieron presentes el integrante del triunvirato de la CGT, Carlos Acuña y el diputado Facundo Moyano.

En esa misma línea, Massa subrayó que en la actualidad está frenado “el consumo, no tenemos inversiones y castigamos las exportaciones, por eso es necesario volver a poner en marcha el mercado interno como mecanismo para reactivar la industria nacional” y agregó que “el Gobierno se tiene que bajar del pedestal de la soberbia y juntarse con los sindicatos, trabajadores y sectores sociales”.

“Macri no escucha” y “el Gobierno no puede gobernar sin escuchar aquellas voces que piden una alternativa a la situación económica actual”, afirmó en otro tramo, y agregó que “un Gobierno sensato y sensible escucharía a la gente, no se esforzaría sólo por caerle bien a los fondos en Nueva York”.

Finalmente Massa sostuvo que “Argentina necesita una alternativa a un gobierno que hoy representa una pérdida sistemática en el poder de compra de los sectores más vulnerables: jubilados, laburantes y pymes”.

Una vez concluido el encuentro y a través de su cuenta de Twitter, Pablo Moyano dijo que la reunión con el Frente Renovador tuvo como objetivo “acordar el rechazo al presupuesto” y buscar la adhesión de ese espacio “al paro general del 25 de septiembre”.