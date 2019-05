La posibilidad que el Gobierno avance en aplicar impuestos a las ganancias a la cooperativas puso a las entidades en alerta dado que la misma pondría en jaque a un sector que viene en crisis.

"Si bien desde el Ejecutivo nos lo desmintieron no me cabe duda de que una parte fuerte del Gobierno que no quieren al cooperativismo", sostuvo el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto.

El ruralistas señaló que "en el actual contexto electoral de avanzar esta iniciativa no tendría el Gobierno consenso en el Congreso, pero en un futuro entendemos que está en la agenda del macrismo".

Iannizzotto le recordó a Hacienda que "los impuestos que se impusieron y que le hace pagar al sector privado, al que produce, al que esta organizado o el en desarrollo local, y no busca en la ineficiencia de su propia gestión".

El cooperativista recordó que la actual situación del sector es de "decepción por la quita de los reintegros de exportación y la política tributaria, aliviada quizás por la buena cosecha, pero esperando que las retenciones sean eliminadas".