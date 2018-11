El gerente de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACC), Alberto Bavestrello, advirtió que si el Senado aprueba sin modificaciones el Presupuesto Nacional para el año próximo, tal como lo giró la Cámara de Diputados, las entidades del sector sufrirán una fuerte pérdida de su patrimonio a manos del Estado.

El proyecto, que obtuvo media sanción y se encuentra en la cámara alta, contiene una modificación al impuesto que rige sobre los bienes de las cooperativas de crédito y las de seguros, cuya alícuota pasará del 2% actual hasta el 6%.

"Es totalmente confiscatorio", indicó a Télam Bavestrello y puntualizó que "las cooperativas de crédito tenemos un rol importante en el mercado".

Al respecto, subrayó que estas instituciones otorgan "asistencia a aquellas empresas que no pueden acudir a los bancos, para pagar sueldos a su personal y para cancelar deuda con sus proveedores".

"Damos préstamos donde los bancos no llegan. Y a veces este tipo de cosas no se tiene en cuenta y solo se mira el objetivo fiscal recaudatorio", sostuvo Bavestrello, al tiempo que aseguró que "en los países donde existe este impuesto, no supera el 1% su alícuota".

El Presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados, y que aguarda su tratamiento en el Senado, establece que las cooperativas de ahorro y crédito pagarán la alícuota de 2% del impuesto al patrimonio que rige actualmente hasta un valor de $ 50 millones de sus bienes.

Al superar los $ 50 millones, las cooperativas deberán pagar una alícuota del 4% sobre el remanente, pero si éste supera los $ 100 millones, entonces el proporcional pasa a ser del 6%.

Bavestrello aseguró que "con esta modificación, en un promedio de 40 años el Estado se quedaría con un patrimonio completo de una cooperativa".

"Una medida como esta es impensada en cualquier sociedad donde se pretenda que haya créditos", concluyó.