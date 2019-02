Luego de que la semana pasada el Gobierno aumentara el mínimo no imponible de los aportes patronales, anuncio que dejó "gusto a poco", ahora el Ministerio de la Producción trabaja en unificar las retenciones de las frutas que tiene como destino la industria, con la de frescos. Además tiene en mente sacar créditos a tasa subsidiada a través del Banco Nación.

Según fuentes del sector privado y del público, la idea de Producción es bajar un punto las retenciones que hoy pagan las frutas fresca y que tienen como destino la góndola. Es decir del 4% actual llevarlo al 3% para de esa forma igualarlas con las que van a la industria del jugo. Los técnicos de la cartera habrían entendido que ambos productos agregan valor.

Respecto de los créditos, el Ministerio está armando un fondo alimentado en parte por el Anses y el Banco Nación. Los préstamos serían únicamente para pymes de economías regionales y no industriales. El monto total disponible rondara los $100 millones con un tasa subsidiada al 50%. Estas dos herramientas son los principales reclamos que le viene haciendo el sector al ministro Dante Sica.

La mala noticia es que no se modificaría el decreto 128 publicado el viernes, el cual contiene un anexo en donde no queda claro el alcance de la medida. En pocas palabras, no fueron incluidos las actividades de cosecha y empaque en donde se concentra el grueso de la mano de obra. Las fuentes consultadas manifestaron que la norma está bien redactada.

Por otro lado se esperaba para esta semana una reunión prometida entre Sica y la Federación de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén, pero al cierre de esta edición no había novedades.

Los productores le adelantaron al ministro la necesidad de que el Gobierno otorgue $1,5 por kilo a cada productor. Este permitirá en parte cubrir los costos de producción.

También la entrega de aportes no reintegrables que la Federación estima en $400 millones que serán destinados a los gastos de cosecha y por último dado que el productor, señalaron no puede endeudarse más. Además pidieron la continuidad de la emergencia económica de las actividades frutícolas. Este le permite al productor diferir las contribuciones y principalmente no ser embargado si tiene alguna deuda en los banco.

Para colmo de males esta semana la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), acordaron un aumento en los salarios del 42%. Un cosechador pasó a ganar $1.100 por día.

El alza no fue avalada por la Federación de Productores que proponía un 30%. Por lo pronto, la medida que no fue ratificada por el Ministerio de Trabajo de Río Negro empezó a generar discusiones en algunos zonas de empaque en donde los trabajadores no dejaban salir los camiones con frutas con destino al mercado.