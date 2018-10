El reporte del staff del FMI fue crítico de la política económica y la relacionó con el recrudecimiento de la crisis cambiaria y la caída del primer acuerdo. Así, hubo contrastes entre el reporte y la carta de intención del Gobierno al FMI, que se limitó a mencionar las tormentas externas. El staff admitió que el primer acuerdo salió peor de lo esperado y advirtió que el nuevo también puede terminar mal.

El reporte sostuvo: "Los mercados empezaron a dudar por una estrategia comunicacional temerosa y por un plan inconsistente de intervención cambiaria". Pero no se limitó a cuestionar a la gestión del entonces presidente del BCRA, Luis Caputo, sino que también apuntó al presidente Mauricio Macri y su recordado discurso anunciando un nuevo arreglo con el FMI: "La incertidumbre que generó el anuncio del Presidente Macri de un acuerdo con el Fondo para cerrar las necesidades financieras amplificó la volatilidad del peso".

Además cuestionó la política de endeudamiento externo en dólares y señaló que finalmente se terminó dando un escenario peor que el más adverso de los previstos por el primer acuerdo. Y afirmó que este también puede salir mal: "La incertidumbre acerca de los aportes de capitales privados implican que, si no se logran los suficientes roll over, los desembolsos del FMI no alcancen para cubrir los rojos externo y fiscal".