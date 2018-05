Luego de la visita de referentes de entidades y sectores relevantes de la actividad privada al presidente Mauricio Macri para analizar el escenario económico del país en el medio de la corrida cambiaria, los empresarios comenzaron a mostrar públicamente y dejar entrever, según los casos, sus críticas a la falta de una planificación central de las medidas económicas. En otras palabras, en distintos foros de reuniones se multiplicaron los pedidos para la designación de un ministro de Economía que alinee el rumbo hacia un destino con menos incertidumbre. Las críticas se dan en la previa a una nueva seria de reuniones con el Gobierno: hoy el ministro de Producción, Francisco Cabrera y el de Finanzas, Luis Caputo, se verán cara a cara con la conducción de IDEA; mañana será el turno de los empresarios de AEA y el jueves el encuentro será con el Foro de Convergencia Económica.

Los líderes del sector privado compararon la falta de claridad en las decisiones que afectan a sus inversiones con el secreto de las negociaciones que mantiene la Cancillería por el acuerdo Mercosur-UE o el que afecta a la ventanilla de importaciones, "con más oscuridad que transparencia", según los propios jefes empresarios.

El encuentro que mantuvieron los empresarios buscó mostrar la foto hacia los mercados. Un día antes, el G6 había hecho lo propio, pero con los matices propios de una agrupación que analiza más el rumbo económico global que un negocio particular. Por caso, el cónclave buscó ser la contracara de la mediática exposición del Foro de Convergencia, multirepresentativa pero con una conducción política más alineada al Gobierno.

Del encuentro en Olivos participaron Amancio Oneto (Molinos), Gerardo Díaz Beltrán (CAME), Miguel Acevedo (UIA), Luis Betnaza (Techint), Eduardo Eurnekián (Cámara Argentina de Comercio), Alfredo Coto, Eduardo Elzstain (IRSA), Cristiano Rattazzi (FCA), Martin Migoya (Globant) y Jaime Campos (AEA). Se cuestionaron decisiones financieras pero todos respaldaron apoyarse en las espaldas del FMI, en definitiva el marco que el Gobierno buscaba para el momento político de la Argentina.

Ninguno de los sectores que participaron se siente cómodo con la situación económica actual. Afuera de la reunión, varios decidieron apuntar contra el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por las medidas contextuales. Aunque la falta de un plan único se la asignaron al ministro de Finanzas, Luis Caputo por "centrar el éxito de la gestión económica a una situación financiera".

Pero las críticas del sector privado se extendieron hacia el resto del equipo. "Nadie le cuenta toda la verdad al Presidente. Le hicieron creer que iba a haber una lluvia de inversiones y sólo le hicieron perder el tiempo", se quejó uno de los líderes que asistió al cónclave de Olivos.

Horas después, el presidente y CEO de la alimenticia multinacional argentina Arcor, Luis Pagani, ratificó las críticas de la industria hacia el equipo económico. En los hechos, ratificó cada una de las advertencias que el vicepresidente de UIA y ejecutivo de su empresa, Adrián Kaufmann Brea, realizó a través de la entidad. Esas señales de alarma consiguieron del Ejecutivo respuestas que buscaron más un resultado político en la imagen social que soluciones para un conflicto en ascenso por la falta de competitividad.

"Si hablo como industrial, falta una dirección, saber qué industria queremos, hacia adónde queremos integrarnos. En eso el Gobierno no ha sido explícito. Yo no creo que Argentina deba ser un país cerrado, pero antes de tener una apertura así, indiscriminada, tenemos que ver cuáles son los sectores más sensibles, ver si hay efectos no deseados. Nadie se reconvierte en uno o dos años, hay que darse un tiempo", advirtió Pagani, en una entrevista a Perfil.

El industrial es el sector que mayor expuso su preocupación por el esquema económico actual. Allí esperan que el Gobierno abandone la tarea de endemoniarlos como "destituyentes" para reconvertir al sector en un generador de dólares. Las declaraciones de Carrió mostraron un camino contrario: "dijo: "Hay hijos de puta en todos lados. Como por ejemplo en la UIA".