El presidente Mauricio Macri atribuyó la crisis de la empresa Carrefour a la "competencia desleal" y la "evasión" de los "supermercados chinos" y anunció que habrá medidas por parte del Gobierno contra esas cadenas.

"Estamos trabajando (contra) la evasión de cadenas, ligadas a supermercados chinos, que son una competencia desleal y atentan contra el Estado", afirmó Macri en declaraciones al diario español ABC, cuando lo consultaron sobre la situación de Carrefour.

El mandatario explicó: "Si no se tributa ni se pagan los impuestos no se puede sostener la educación pública, la sanidad, la seguridad". Agregó que "los argentinos tienen que aprender que le va a ir bien a aquél que trabaja y cumple con la ley, no al que está todo el tiempo por fuera del sistema", dijo Macri, tras apuntar contra los supermercados chinos.

Por su parte, Yolanda Durán, presidenta de Cedeapsa, una de las cámaras que agrupa a los supermercados chinos, aseguró que el sector paga impuestos y están "más fiscalizados que nunca".

Durán agregó que "estamos pagando los impuestos, todo el mundo tiene los controladores fiscales. Estamos más fiscalizados que nunca. Hay una fuerte presión fiscal sobre el sector".