Un tweet del diputado oficialista Luciano Laspina disparó una polémica con la provincia de Santa Fe sobre un tema caliente: las tasas de Ingresos Brutos que cobran las provincias. Según denunció el legislador, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el gobierno de Miguel Lifschitz estaría preparando "un proyecto para subir Ingresos Brutos", algo que fue desmentido ayer ante este diario por la administración socialista de esa provincia.

Me dicen que Gob Santa Fe mandará proyecto para subir Ingresos Brutos a la industria contrariando todo lo firmado y acordado en las inminentes leyes de Responsabilidad Fiscal (no subir ese impuesto) y el Pacto Fiscal (bajarlo sujeto a ciertas pautas). Quiero creer q es una broma.

Esta supuesta norma sería contraria, dijo Laspina, "a todo lo firmado y acordado en las inminentes leyes de Responsabilidad Fiscal (no subir ese impuesto) y el Pacto Fiscal (bajarlo sujeto a ciertas pautas). Quiero creer que es una broma", publicó ayer por la mañana por Twitter.

Esta muy equivocado diputado. Santa fe no hace bromas. Busca consensos con las entidades sectoriales.En el año 2017 la ind santafesina esta exenta cuando su facturacion anual no supere los $150m. Y 0.5%recien cuando supera ese monto. En caba lo hacen al 3%.Pcia Bs As 1.75%.