Al impacto que ya tuvo en las cámaras empresarias, el "apagón informático" de la Aduana sumó un efecto sobre las provincias, y por ello, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Chaco elevaron notas a la AFIP para pedir la normalización de los datos del comercio exterior.

En un nuevo capítulo de un problema que BAE Negocios adelantó en agosto, y que la semana pasada fue admitido por el Gobierno, el titular del Observatorio de Importaciones de Santa Fe, Sergio Buchara, manifestó que "seguimos alarmados por el apagón informático desde el 21 de julio y no tenemos respuestas formales del Gobierno a las notas que hemos presentado. No podemos detectar si hay casos de dumping y tenemos que dar seguridad a los sectores especialmente sensibles como calzado, textiles, alimentos".



Fuentes del Ejecutivo cordobés enumeraron que hasta el momento "Córdoba, Santa Fe, Chaco y Mendoza han enviado notas aguardando soluciones".



Desde la Aduana reiteraron a este medio que se trabaja para "mejorar el sistema de control de las mercaderías, que tecnológicamente dejaba pasar mucho; esto se va a normalizar pronto pero los datos personales de importadores no estarán más".

Fuentes de la UIA señalaron que esperan por una reunión con la AFIP para la semana entrante.